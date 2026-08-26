Kırşehir’de Zafer Bayramı öncesi anlamlı sergi

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde Ahi Külliyesi içerisinde yer alan Sanat Galerisi'nde "Zafer Sergisi" açıldı. Savaş dönemi şartları ile cephede mücadele eden askerlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi, vatandaşlardan ilgi gördü.

Farklı illerden belediye ve valilikler aracılığıyla temin edilen savaş dönemi arşivlerinden oluşan fotoğraflar, sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tarihi anlara ışık tutan fotoğraflar, vatandaşlara geçmişe doğru bir yolculuk yapma fırsatı sundu. Sergiyi gezen Yakup Aydemir, Zafer Bayramı öncesinde açılan fotoğraf sergisinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Tarihi evreleri yeniden yaşadık ve gördük. Çok anlamlı bir sergi olmuş" dedi. Samet Aydemir ise sergide daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları görme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Gün yüzüne çıkmamış fotoğraflara baktık. Tarihi bir yolculuk yaptım" diye konuştu.

Sanat Galerisi Sorumlusu Serap Erdal da Ahi Külliyesi'nde ahilik temalı etkinliklerin yanı sıra Zafer Bayramı'na özel bir sergi açtıklarını söyledi. Erdal, "Ahi Külliyesi alanında ahilik dışında Zafer Sergisi de açıldı. Sergimiz vatandaşlar tarafından da beğeni topladı. Belediye ve valiliklerden savaş dönemi arşivlerini talep ettik. Gelen fotoğraflarla sergimizi oluşturduk. İlgi görmesi de bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Zafer Bayramı öncesinde ziyaretçilerini ağırlayan sergide, savaş yıllarına ait fotoğraflar üzerinden Türk milletinin verdiği mücadelenin farklı yönleri gözler önüne seriliyor.