Kırşehir’de Zafer Bayramı öncesi anlamlı sergi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kırşehir’de Zafer Bayramı öncesi anlamlı sergi

Kırşehir’de Zafer Bayramı öncesi anlamlı sergi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırşehir'deki Ahi Külliyesi Sanat Galerisi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde savaş dönemi fotoğraflarından oluşan 'Zafer Sergisi' ziyarete açıldı. Belediye ve valiliklerden temin edilen arşiv fotoğrafları, vatandaşlara tarihi bir yolculuk imkânı sunuyor.

Kırşehir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları öncesinde Ahi Külliyesi içerisinde yer alan Sanat Galerisi'nde "Zafer Sergisi" açıldı. Savaş dönemi şartları ile cephede mücadele eden askerlerin fotoğraflarının yer aldığı sergi, vatandaşlardan ilgi gördü.

Farklı illerden belediye ve valilikler aracılığıyla temin edilen savaş dönemi arşivlerinden oluşan fotoğraflar, sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Tarihi anlara ışık tutan fotoğraflar, vatandaşlara geçmişe doğru bir yolculuk yapma fırsatı sundu. Sergiyi gezen Yakup Aydemir, Zafer Bayramı öncesinde açılan fotoğraf sergisinin kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Tarihi evreleri yeniden yaşadık ve gördük. Çok anlamlı bir sergi olmuş" dedi. Samet Aydemir ise sergide daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları görme fırsatı bulduğunu ifade ederek, "Gün yüzüne çıkmamış fotoğraflara baktık. Tarihi bir yolculuk yaptım" diye konuştu.

Sanat Galerisi Sorumlusu Serap Erdal da Ahi Külliyesi'nde ahilik temalı etkinliklerin yanı sıra Zafer Bayramı'na özel bir sergi açtıklarını söyledi. Erdal, "Ahi Külliyesi alanında ahilik dışında Zafer Sergisi de açıldı. Sergimiz vatandaşlar tarafından da beğeni topladı. Belediye ve valiliklerden savaş dönemi arşivlerini talep ettik. Gelen fotoğraflarla sergimizi oluşturduk. İlgi görmesi de bizleri mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Zafer Bayramı öncesinde ziyaretçilerini ağırlayan sergide, savaş yıllarına ait fotoğraflar üzerinden Türk milletinin verdiği mücadelenin farklı yönleri gözler önüne seriliyor.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kırşehir, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kırşehir’de Zafer Bayramı öncesi anlamlı sergi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

13:57
Transfer iptal olacak Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
Transfer iptal olacak! Oosterwolde sağlık kontrollerinden geçemedi
13:42
Mansur Yavaş kararını verdi CHP mi, Yeni Parti mi
Mansur Yavaş kararını verdi! CHP mi, Yeni Parti mi?
13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 14:00:11. #7.12#
SON DAKİKA: Kırşehir’de Zafer Bayramı öncesi anlamlı sergi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement