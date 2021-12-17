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Kısa film sektörünün önünü açacak festival başladı - Son Dakika

Kısa film sektörünün önünü açacak festival başladı

17.12.2021 09:30

Kısa film sektörünün önünü açacak festival başladıİSTANBUL Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali'nin lansmanı usta isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Kısa film sektörünün önünü açacak festival başladı

İSTANBUL Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali'nin lansmanı usta isimlerin katılımıyla gerçekleşti. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen festival, sanatseverleri teşvik ederek, sinema sanatının yapı taşı olan kısa filmlerin görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Uluslararası ve ulusal tüm katılımcılara açık olan Tayf Uluslararası Kısa Film Festivali'nin lansmanı Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Festival Başkanı Güzin Ilıcak Aydınalp, Festival Direktörü Nagihan Çakar Bikiç, Festival Koordinatörü Emre Doğan ve Festival Medya ve İletişim Koordinatörü Saygı Ünlü'nün katılımlarıyla gerçekleşti. İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen festivalde, dört farklı kategoride toplam on iki ödül, jürinin belirlediği bir filme ise 'Dijital Film Akademi Özel Ödülü' verilecek. Jürisinde Derviş Zaim, Ercan Kesal, Bade İşçil, Yüksel Aksu gibi usta sinemacılar ve oyuncuların yer aldığı festival, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek.

"Festival sanatçıları ve sinemaseverleri bir araya getirdi"

Uluslararası bir festivale ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Festival Başkanı ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükran Güzin Ilıcak Aydınalp, "TAYF Film Festivali, Türkiye'nin en önemli sanatçılarını ve sinemaseverleri bir araya getiren bir festival. Festivalde kısa film yarışmasıyla birlikte organizasyonlarımız, atölyelerimiz de yer alıyor. Dört kategoride gerçekleştireceğimiz kısa film yarışması, yeni sinemacıları keşfetmek amacıyla bizler için çok önemli" dedi.

"3 bine yakın başvuru aldık"

Festivale dört kategoride 12 ödül verileceğini aktaran Festival Direktörü Nagihan Çakar Bikiç, "Kurmaca, animasyon, belgesel ve deneysel alanında 40 bin TL para ödülü vereceğiz. Ayrıca jürinin belirleyeceği bir filme ise 'Dijital Film Akademi Özel Ödülü' verilecek. Festivalimize başvuran film sayısı 2 bin 900'ü geçti. Çok farklı ülkelerden katılımlar var. İran, Amerika, İngiltere ve Hindistan gibi ülkelerden filmler gelmeye devam ediyor. 28 Ocak itibariyle finale kalan filmleri açıklayacağız. 24 - 26 Şubat 2022 tarihleri arasında atölyelerimiz, workshoplarımız ve masterclasslarımız olacak. 27 Şubat tarihinde ise görkemli bir gala ile kazananları açıklayarak, ödüllerini teslim edeceğiz" diye konuştu.

"Gelecek gençlerde"

Jüri Başkanı Cemal Okan ise gençlere imkan verilmesinin çok önemli olduğuna değinerek, "Bu tarz etkinliklere çok önem veriyorum. Çünkü geleceğimizi gençlerde görüyorum. Kısa filmlerden çok önemli yönetmenler çıktı. Kısa film uzun metrajın başlangıcıdır. Bu yolda doğru olan yapılırsa, uzun yolculukta çok daha rahat edileceğine inanıyorum. Gençlerin önünü açmak adına bu tarz etkinliklere her zaman destek veriyorum" şeklinde konuştu.

24 - 26 Şubat 2022 tarihleri arasında gösterimlerinin gerçekleştirileceği festivalin ödül töreni ise 27 Şubat 2022 Pazar günü İstanbul'da bir otelde düzenlenecek.

Kısa film sektörünün önünü açacak festival başladı
Kısa film sektörünün önünü açacak festival başladı
Kısa film sektörünün önünü açacak festival başladı
Kısa film sektörünün önünü açacak festival başladı

Film Festivali, Kısa Film, Festival, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kısa film sektörünün önünü açacak festival başladı - Son Dakika


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