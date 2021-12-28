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Kitabı en çok satan yazar listesinde ilk kez bir Bulgar yer aldı - Son Dakika

Kitabı en çok satan yazar listesinde ilk kez bir Bulgar yer aldı

28.12.2021 15:35
Kitabı en çok satan yazar listesinde ilk kez bir Bulgar yer aldı

Bulgar Yazar Iliyan Kuzmanov'un son kitabı "If You Meet The Buddha Kill Him!", en çok satanlar listesine girdi.

Bulgar Yazar Iliyan Kuzmanov'un son kitabı "If You Meet The Buddha Kill Him!", en çok satanlar listesine girdi. Kuzmanov, böylece kitabı en çok satan yazar listesinde giren ilk Bulgar yazar oldu.

Yazar Kuzmanov'un kitabı, keşfetmeyi seven ve motivasyona ihtiyaç duyan insanlara odaklanıyor. Iliyan Kuzmanov'un kısa süre önce raflarda yerini alan "If You Meet Buddha Kill Him" isimli yeni kitabı, Temmuz 2021 tarihinde yayımlandı. İstanbul'da 30 Ağustos'ta düzenlenen imza gününde kitapseverlerle buluşan kitap, seyahat etmeyi seven ve hayattan zevk alan insanları hedefliyor. Kitap, sadece İngilizce dilinde satışa sunuldu. 2 Eylül itibariyle Amazon'da da satışa çıkan kitap, Amazon'da en çok satan ilk 15 kitap listesine girmeyi başardı. Kitap, Kasım 2021 tarihinde "Greenwich Kitapçıları" arasında birinci sırada yer aldı. "Okuyucuların Favorisi" isimli kitap yarışmasında da finalistler arasında girdi.

"ULUSLARARASI KÜLTÜREL SÜPER STAR"

Bulgaristan'ın en büyük gazetelerinden Bulgaria Telgraph, yazarı ve kitabı tanımlarken "Bulgaristan'ın tarihinde ilk defa Bulgar bir yazar uluslararası düzeyde en çok satan kitap listesinde" ifadesini kullandı. Bulgaristan'ın Nova TV, Monitor ve Marica gibi yayın kuruluşları da kitabı, "Bulgaristan'ın en büyük kültürel başarısı" olarak niteledi. Yazar Kuzmanov da "en büyük uluslararası kültürel süper star" olarak tanımlandı.

Öte yandan, Amerika'daki US Today, Fox, CBS, NBS, Washington Mail ve New York Today gibi medya kuruluşlarına ek olarak İngiltere, Hollanda, Güney Kore, Latin Amerika ve Tayland gibi ülkelerdeki medya kuruluşları da yazarla röportaj yaparak, yazarın farklı edebi tarzına dikkat çekti. Yazar Kuzmanov, aynı zamanda, Amerika'da "Literary Titan" edebiyat ödülü alan ilk Bulgar olma unvanı taşıyor.

YAZAR STEVEN JOSEPH: KİTABI ÇOK SEVDİM

New Yorklu yazar Steven Joseph, Kuzmanov'un kitabının aydınlanma edebiyatı konusundaki fikirlerini tamamen değiştirdiğini ifade etti. Joseph, şu açıklamada bulundu:

"New York'da Village Zendo'da Zen çalışması yapmaya başladığımda aydınlanma ulaşma hakkındaki kitapları kurdum ama o kitapları bu kitap kadar sevmedim. Kitabı okurken fark etim ki aydınlanmaya ulaşmak istiyorsan aramayı bırakmak gerekiyor. İşte bu yüzden bu kitabı bu kadar çok sevdim. Kitap sadece tam da önünüzde olanları kucaklamakla ilgili. Sondaki kısa dharma bölümünü gerçekten sevdim. Hepsi çok iyi."

YAZAR SUSAN SEWELL: KUZMANOV, HAYATI DEĞİŞTİREN BİR DENEYİMİN TEMELLERİNİ ATIYOR

Kitabın "Okuyucuların Favorisi" kategorisinde finalistler arasında kalmasının ardından açıklama yapan yazar Susan Sewell ise, "yıldızı yükselen yazar" olarak tanımladığı Kuzmanov için şu değerlendirmede bulundu:

"Iliyan Kuzmanov'un kitabı, bir kişinin kendisi ve Tanrı'yla olan ruhsal karşılaşması konusunda dikkat çekici bir kitap. Kitabın adı hemen dikkatimi çekti ve içerik de en az başlık kadar ilham verici. Kitapta yer alan 'Zen Budist' sanatı düşünceleri kışkırtıyor ve Budizm'in özünü en saf halinde çarpıcı bir şekilde yakalıyor. Yazar Kuzmanov, ruhsal yolculuğunu güçlü ve etkili bir şekilde tasvir ediyor ve okuyucular kendi yolcuklarına başlamaları için teşvik ediyor. Okuyucuları güzel ve ruhu etkileyen felsefi olarak arttırılmış deneyimleri içeren bir yola yönlendirerek Kuzmanov, hayatı değiştiren bir deneyimin temellerini atıyor."

"TÜRKİYE İLE DERİN BAĞLARIMIZ VAR"

Londra'da multi-milyon dolarlık bir işletmenin kurucusu olan Iliyan Kuzmanov, maddi varlığını sosyal aktivizm alanında çalışmalar için kullandığını duyurdu. İnsan hakları için yozlaşmaya karşı mücadele veren yazar, mücadelesini İngiltere'deki şirketinden finanse ediyor. Yazar, "Hem Bulgaristan'da hem de diğer ülkelerde pozitif değişim gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

Kuzmanov, kitabını şu şekilde açıkladı:

"Benim için bu ruhsal, derin ve dürüst bir yolculuktu. Kitabın başlığı ve kitabın ana amacı, eleştirel düşünme, sorgulama ve mutlu bir yaşam sürme konularını oluşturmaktı. Yozlaşma, ırkçılık, cinsiyet eşitsizliği, Batı karşıtı ulusalcılık, medeniyet karşıtlığı, kapitalizm karşıtlığı, bilim karşıtlığı gibi çok önemli sorunları olan bir yerden geliyorum. İnsanların daha fazla düşünmesini sağlayacak bir şeyler yapmak istedim. Onları düşünmeye daha çok teşvik etmek istedim."

Iliyan Kuzmanov, kitabın Türkiye'de çıkmasının nedenini, "atalarının Osmanlı İmparatorluğu döneminde zengin girişimciler olması ve Türkiye ile derin bağları" sözleri ile açıkladı.


Kitabı en çok satan yazar listesinde ilk kez bir Bulgar yer aldı
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Bulgaristan, Bulgar, Buddha, You, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Kitabı en çok satan yazar listesinde ilk kez bir Bulgar yer aldı - Son Dakika


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