Kitap fuarının en küçük yazarı - Son Dakika
Üye Girişi

Kitap fuarının en küçük yazarı

16.10.2022 10:42

- Kitap fuarının en küçük yazarı 8 yaşındaki Sultan okuduğu kitaplardan esinlenerek çıkardığı "Hayal Dünyasında Bir Yer" kitabını okurlara tanıtıp imzaladı Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sultan Nur Sarıaltun, okuduğu kitaplardan esinlenerek çıkardığı "Hayal Dünyasında Bir...

- Kitap fuarının en küçük yazarı

8 yaşındaki Sultan okuduğu kitaplardan esinlenerek çıkardığı "Hayal Dünyasında Bir Yer" kitabını okurlara tanıtıp imzaladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sultan Nur Sarıaltun, okuduğu kitaplardan esinlenerek çıkardığı "Hayal Dünyasında Bir Yer" kitabını okurlara tanıtıp imzaladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kahramanmaraş 8'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi trafiği yaşadı. Fuarın en küçük yazarı 8 yaşındaki ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Sultan Nur Sarıaltun, kitapseverlerin ilgi odağı oldu.

Okuduğu kitaplardan esinlenerek çıkardığı "Hayal Dünyasında Bir Yer" kitabını fuarda kitapseverlere tanıtan Sultan Nur Sarıaltun, yaşıtlarına ve büyüklerine örnek oldu.

Kitabı yazmadan önce bol bol kitap okuduğunu söyleyen Sarıaltun, "Küçükcerit İlkokulu'nda okuyorum. Kitabımı yazarken bana en büyük desteği ailem ve öğretmenlerim verdi. Bol bol kitap okudum ve 2'nci sınıfın ikinci döneminde de kitap yazmak istedim. Kitabın içeriğinde 9 tane hikaye var ve bir hikayede de düzensiz bir Serap var. Bu Serap her zaman düzensiz bir kişi. Sonra öğretmenleri ve ailesi Serap'a çare bulmaya çalışıyorlar. Öğretmeni düşündükten sonra aklına bir fikir geliyor bu fikri annesine söylüyor. Annesi daha sonra Serap'ın odasını hiç düzenlemiyor. Sonra düzensiz Serap bu düzensizliğin kötü bir şey olduğunu düşünerek bu kötü huyundan vazgeçiyor" dedi.

Yeni bir kitap daha yayımlayacağını belirten Sarıaltun, "Yeni kitabımda kamp macerasını ele aldım. Ozan ve kardeşim Tuğçe bunların ikisi izci olmak istiyor. Bu konuda yazdığım yeni kitap yakın zamanda çıkacak" diye konuştu.

Sultan Nur Sarıaltun'un babası Mehmet Sarıaltun ise, "Bu kitap fuarında kızımız sayesinde buradayız. Kızımız bu organizasyonda bizleri onurlandırdı ve güzel bir hikayesi oldu. Kızımıza elimizden gelen desteği verdik. Başta öğretmenleri olmak üzere güzel bir çalışma yaptılar. Yapılan çalışmalar sonrasında elimizde güzel bir eser oldu. Kızımız bize bu gururu yaşattığı için ona teşekkür ederim" dedi.

YORUMLAR
500
Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları sona erdi Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları sona erdi Milletvekili Güvenç, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi Milletvekili Güvenç, Kahramanmaraşlılarla bir araya geldi
Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kitap fuarının en küçük yazarı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:38 Fenerbahçe'nin Ankaragücü mücadelesi kadrosunda 6 yıldız futbolcu olmayacak
16:15 Inter, sahasında Salernitana'yı 2-0 mağlup etti! Hakan Çalhanoğlu yaptığı asistle futbolseverlerin ağzını açık bıraktı
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
15:44 Futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Kayserispor'un saha görevlisinin yaptığı hareketle sinirden deliye döndü
15:44 Oyuncu Dağhan Külegeç nişanlandı
15:32 41 madencimizin yaşamını yitirdiği faciadan sonra stüdyoya kömür yığdılar
15:17 Plajda cansız bedeni bulunan kızın mektubu açıldı! Kağıtta adı geçen 2 kişi gözaltına alındı
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 17:17:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kitap fuarının en küçük yazarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement