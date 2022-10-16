- Kitap fuarının en küçük yazarı

8 yaşındaki Sultan okuduğu kitaplardan esinlenerek çıkardığı "Hayal Dünyasında Bir Yer" kitabını okurlara tanıtıp imzaladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Sultan Nur Sarıaltun, okuduğu kitaplardan esinlenerek çıkardığı "Hayal Dünyasında Bir Yer" kitabını okurlara tanıtıp imzaladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kahramanmaraş 8'inci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı, ilk günden itibaren yoğun ziyaretçi trafiği yaşadı. Fuarın en küçük yazarı 8 yaşındaki ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Sultan Nur Sarıaltun, kitapseverlerin ilgi odağı oldu.

Okuduğu kitaplardan esinlenerek çıkardığı "Hayal Dünyasında Bir Yer" kitabını fuarda kitapseverlere tanıtan Sultan Nur Sarıaltun, yaşıtlarına ve büyüklerine örnek oldu.

Kitabı yazmadan önce bol bol kitap okuduğunu söyleyen Sarıaltun, "Küçükcerit İlkokulu'nda okuyorum. Kitabımı yazarken bana en büyük desteği ailem ve öğretmenlerim verdi. Bol bol kitap okudum ve 2'nci sınıfın ikinci döneminde de kitap yazmak istedim. Kitabın içeriğinde 9 tane hikaye var ve bir hikayede de düzensiz bir Serap var. Bu Serap her zaman düzensiz bir kişi. Sonra öğretmenleri ve ailesi Serap'a çare bulmaya çalışıyorlar. Öğretmeni düşündükten sonra aklına bir fikir geliyor bu fikri annesine söylüyor. Annesi daha sonra Serap'ın odasını hiç düzenlemiyor. Sonra düzensiz Serap bu düzensizliğin kötü bir şey olduğunu düşünerek bu kötü huyundan vazgeçiyor" dedi.

Yeni bir kitap daha yayımlayacağını belirten Sarıaltun, "Yeni kitabımda kamp macerasını ele aldım. Ozan ve kardeşim Tuğçe bunların ikisi izci olmak istiyor. Bu konuda yazdığım yeni kitap yakın zamanda çıkacak" diye konuştu.

Sultan Nur Sarıaltun'un babası Mehmet Sarıaltun ise, "Bu kitap fuarında kızımız sayesinde buradayız. Kızımız bu organizasyonda bizleri onurlandırdı ve güzel bir hikayesi oldu. Kızımıza elimizden gelen desteği verdik. Başta öğretmenleri olmak üzere güzel bir çalışma yaptılar. Yapılan çalışmalar sonrasında elimizde güzel bir eser oldu. Kızımız bize bu gururu yaşattığı için ona teşekkür ederim" dedi.