Kız Kulesi restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Kız Kulesi restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

15.04.2023 17:38

Kız Kulesi restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı Üsküdar Kız Kulesi'ne kavuşmak için gün sayıyor 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı.

Kız Kulesi restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı

Üsküdar Kız Kulesi'ne kavuşmak için gün sayıyor

İSTANBUL - 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları başlatılan Kız Kulesi'nde sona yaklaşıldı. Kulenin son hali dron ile görüntülendi. Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması planlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde etrafındaki iskelenin kaldırılması sonucu tamamen ortaya çıkan Kız Kulesi'nin birçok yerinde ve etrafındaki çalışmalarda sona yaklaşıldı. İstanbul'un önemli simgelerinden olan tarihi yapının büründüğü yeni hali görenlerin dikkatini çekiyor. Çevre düzenlemeleri devam eden Kız Kulesi'nin Mayıs ayında açılması bekleniyor. Kız Kulesi'nin son hali dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Kız Kulesi, İstanbul, Üsküdar, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kız Kulesi restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika


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