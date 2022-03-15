Kızlar Manastırı, Trabzon'un kültür ve sanat hayatına canlılık getirdi - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki kapsamlı restorasyon ve renovasyon çalışmaları tamamlanan Kızlar Manastırı, kentin kültür ve sanat hayatına canlılık katıyor.

Boztepe Mahallesi'nde kente hakim noktada yer alan ve iki teras üzerine inşa edilen manastır kompleksi, yüksek koruma duvarıyla çevrili bulunuyor.

3. Alexios döneminde kurulduğu tahmin edilen manastırın, birkaç kez onarıldığı, son şeklini 19. yüzyılda aldığı belirtiliyor.

Şehir merkezine yakınlığıyla dikkati çeken Kızlar Manastırı, güneyde içinde "kutsal su" bulunan kaya kilisesi ve onun girişinde şapel ve birkaç hücreden oluşuyor.

Kaya kilisesinde kitabeler, 3. Alexios'un eşi Theodora ve annesi Eirene'nin portreleri yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde renovasyonu geçen eylül ayında tamamlanarak tarihi dokusu gün yüzüne çıkarılan manastır, hem sahip olduğu tarihi, kültürel değerleriyle hem de performans etkinlikleri ve sanat galerileriyle misafirlerine ev sahipliği yapıyor.

Her dönem yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören manastır, turizme kazandırıldığı günden itibaren yenilenen yüzüyle kentin kültür ve sanat hayatına da canlılık kattı.

"Kızlar Manastırı bizim için önemli bir eksikliği giderdi"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AA muhabirine, Kızlar Manastırı'nın 14'üncü yüzyıldan kalma tarihi bir mekan olduğunu belirtti.

Zorluoğlu, Kızlar Manastırı'nın yeni kültür ve sanat etkinlik destinasyonu olduğunu vurgulayarak, "Kızlar Manastırı bizim için önemli bir eksikliği giderdi. Tarihi bir mekan olması hasebiyle de kültürel sanatsal faaliyetlere ayrı bir duygu katıyor. Oraya gelen insanlar için çok daha etkileyici anlar yaşatıyor. O bakımdan şehrimizin kültür ve sanat hayatına ayrı bir renk, güzellik kattı." diye konuştu.

Manastırda şu ana kadar küçük etkinliklerin yanı sıra 6 orta büyüklükte etkinlik yapıldığını da ifade eden Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Sanat sezonunu açıyoruz. Bahar ve yaz boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinliği Kızlar Manastırı'nda gerçekleştireceğiz, buranın tanıtımına ağırlık vereceğiz. Burası sadece bir kültür sanat etkinlik alanı değil aynı zamanda bir ana kaya kilisesi. Dolayısıyla bir tarihi eser anlamında da zaten bir müze ve tek başına bir faaliyet olmadan da birçok insanın gelip ziyaret edebileceği bir mekan. "

"Manastır bahar ve yaz sezonunda turizme ciddi katkı sağlayacak"

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı da bölgenin turizm potansiyeline dikkati çekerek, "Turizm anlamında ne kadar çok ürünümüz olursa ne kadar çok ziyaret edilebilir yer olursa elimiz o kadar güçlü olur. Bu doğal olarak geceleme ve konaklama sayılarına da turistin bölgemizde geçirdiği gün ve bölgeye bıraktığı döviz rakamlarında da doğal olarak artışa neden olacak ve katkı sağlayacaktır." dedi.

Kızlar Manastırı'nın restorasyonu ile ziyaret edilebilir yer sayısının arttığını işaret eden Kantarcı, manastırın bahar ve yaz sezonunda turizme ciddi katkı sağlayacağını vurguladı.