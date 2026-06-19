Müzik ve hareket eğitimi sahneye taşındı - Son Dakika
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Müzik ve hareket eğitimi sahneye taşındı

Müzik ve hareket eğitimi sahneye taşındı
19.06.2026 09:21  Güncelleme: 09:23
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Orff Orkestrası öğrencileri, yıl sonu konserinde müzik ve hareket temelli eğitim modeliyle sahne alarak izleyicilerden tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı bünyesinde eğitim alan Orff Orkestrası öğrencileri, yıl sonu konserinde sahneye çıktı. Müzik ve hareket temelli eğitim modeliyle yetişen öğrenciler, performanslarıyla izleyicilerden alkış aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın yıl sonu konserleri Orff Orkestrası'nın sahne performansıyla devam etti. Konservatuvar bünyesinde eğitim alan öğrenciler, seslendirdikleri eserlerle hem yeteneklerini hem de yıl boyunca aldıkları eğitimin kazanımlarını izleyicilerin beğenisine sundu. Büyükşehir Belediye Konservatuvarı eğitmenlerinden ve Mozarteum Üniversitesi Orff Enstitüsü Mezunu Sıtkı Sencer Özbay, gösteri öncesinde selamla konuşması yaptı. Özbay, Orff-Schulwerk yaklaşımının yerel yönetimler içinde sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulandığını hatırlattı.

Dünyaca ünlü eğitim modeli hakkında bilgi verdi

Ünlü besteci ve orkestra şefi Carl Orff'un ortaya koyduğu yaklaşım hakkında bilgi veren Özbay, "Bu yaklaşım, bireyin sahip olduğu tüm ifade alanlarını sanatsal estetik çerçevesinde ele alarak, müzik ve hareket aracılığı ile çocukların içindeki sanatçıya ulaşmayı amaçlıyor. Oyunu ve eğitimi bir arada şekillendiriyor. Oynayarak ve tecrübe ederek öğrenilen bilgilerin kalıcı olması öğrencilerin gelecekteki sanatsal duruşları açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Orff çalgıları tanıtıldı

Bilgilendirmede, eğitimden Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Çocuk Korusu'nun 7-14 yaş arasındaki öğrencilerinin yararlandığı kaydedilerek, derslerde kullanılan Orff çalgıları tanıtıldı. Ardından sahneye Orff Orkestrası'nın üyeleri geldi. Orff çalgılarının başına geçen öğrenciler, disiplinleri ve yetenekleri ile aldıkları eğitimin başarısını kanıtladı. Orkestra, konukların alkışlarıyla yıl sonu gösterisini tamamladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Müzik ve hareket eğitimi sahneye taşındı - Son Dakika

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