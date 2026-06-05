Haydarlı sosyal tesis projesinde sona yaklaşıldı - Son Dakika
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Haydarlı sosyal tesis projesinde sona yaklaşıldı

Haydarlı sosyal tesis projesinde sona yaklaşıldı
05.06.2026 10:02  Güncelleme: 10:05
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Aydın'ın Koçarlı ilçesi Haydarlı Mahallesi'nde belediye tarafından yapımı süren sosyal tesis ve düğün salonu projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Özgür Arıcı, alanda incelemelerde bulunarak projenin mahalleye önemli bir sosyal alan kazandıracağını belirtti.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Haydarlı Mahallesi'nde yapımı süren sosyal tesis ve düğün salonu projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Koçarlı Belediyesi tarafından Haydarlı Mahallesi'nde yapımına devam edilen sosyal tesis ve düğün salonu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Koçarlı Belediye Başkanı Özgür Arıcı, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte proje alanında incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Başkan Arıcı, projenin mahalleye önemli bir sosyal alan kazandıracağını belirtti. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Arıcı, "Haydarlı Mahallemizde yapımı devam eden sosyal tesis ve düğün salonu projesi tüm hızıyla devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğümüz ile birlikte çalışmaları yerinde inceledik. Ekiplerimize çalışmaları için teşekkür edip kolaylıklar diledik" ifadelerini kullandı.

Koçarlı Belediyesi'nin ilçedeki yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarına devam ettiği belirtilirken, sosyal tesis ve düğün salonunun tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin hizmetine sunulacağı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Haydarlı sosyal tesis projesinde sona yaklaşıldı - Son Dakika

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