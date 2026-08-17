Zabıtalar bu sefer tarihe dokundu
Düzce Belediyesi'nin desteklediği Konuralp Antik Tiyatro kazılarında sona yaklaşılırken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri hafta sonu gönüllü olarak kazı çalışmalarına katıldı. Ekipler, antik tiyatronun tarih turizmine kazandırılması için sahada yer aldı.
DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi'nin personel ve lojistik desteği ile tamamlanması için gün sayan Konuralp Antik Tiyatro kazılarına ekiplerin desteği sürüyor. Hafta sonu mesaisini Konuralp'teki kazılara destek için harcayan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gönüllülük esasıyla sahada yer aldı.
Düzce Belediyesi tarafından desteklenen Konuralp Antik Tiyatro kazılarında son aşamaya gelinirken kazıların aralıksız sürdürülmesi amacıyla dayanışma çalışmaları da devam ediyor. Personel ve lojistik ihtiyacı Düzce Belediyesi tarafından karşılanan arkeolojik kazı alanı restorasyon sürecine hazırlanırken her müdürlükten gönüllü ekipler de hafta sonu mesaisini Konuralp kazılarına ayırmaya devam ediyor.
Bu hafta sonu Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı destek kazıları sayesinde Konuralp'in tarih turizmine kazandırılması için çalışmalar aralıksız devam etti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Zabıtalar bu sefer tarihe dokundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?