Konuralp Antik Tiyatro restorasyona hazırlanıyor - Son Dakika
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Konuralp Antik Tiyatro restorasyona hazırlanıyor

Konuralp Antik Tiyatro restorasyona hazırlanıyor
20.07.2026 09:36  Güncelleme: 09:37
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Düzce'deki Konuralp Antik Tiyatrosu'nda restorasyon öncesi temizlik çalışmaları başladı. Belediye personeli gönüllü olarak alanda çöp ve yabani ot temizliği yapıyor.

Düzce'de bulunan ve Batı Karadeniz'in en önemli kültürel mirasları arasında gösterilen Konuralp Antik Tiyatrosu restorasyona hazırlanıyor. Düzce Belediyesi, tüm birimlerinin desteğiyle tarihi yapının restorasyona hazırlanması için başlatılan temizlik çalışmalarına katkı sunuyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün büyük önem verdiği antik tiyatroda, belediyenin sağladığı personel ve ekipman desteğiyle yürütülen kazı çalışmaları tamamlandı. Son beş yılda gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde tiyatronun toprak altında kalan büyük bölümü gün yüzüne çıkarılırken, Medusa kabartması, Büyük İskender portre başı, Apollon heykeli, Aslanlı Mozaik ve son olarak M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen portre başı gibi arkeoloji dünyasında büyük ilgi uyandıran önemli eserler gün ışığına kavuştu.

M.Ö. 3. yüzyıla uzanan geçmişiyle dikkat çeken Konuralp Antik Tiyatrosu'nda restorasyona hazırlık çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda alanda başlatılan çevre temizliği çalışmalarına Düzce Belediyesi'nin tüm birimleri dönüşümlü olarak katılıyor.

Belediye bünyesindeki kadın-erkek, saha ve ofis personeli ayrımı gözetilmeksizin tüm çalışanlar, hafta sonları gönüllülük esasıyla antik tiyatroda görev alıyor. Çalışmalarda, tarihi yapıya zarar vermeden çöp ve yabani ot temizliği gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında ilk hafta Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli sahada görev alırken, ikinci hafta ise Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Gelirler Müdürlüğü personelleri temizlik çalışmalarına katıldı. Geçtiğimiz hafta sonu ise Emlak İstimlak Müdürlüğü personelleri temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden ve eşi de çalışmalara katıldı.

Toplam 14 hafta sürmesi planlanan program boyunca Düzce Belediyesi'nin tüm birimleri belirlenen takvim doğrultusunda antik tiyatroda görev alacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Konuralp Antik Tiyatro restorasyona hazırlanıyor - Son Dakika

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