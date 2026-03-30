Konya\'da İleri Dönüşüm Sergisi

30.03.2026 17:40
Selçuklu Belediyesi, Sıfır Atık Günü'nde geri dönüşüm temalı sergi açtı. Çevre bilinci artacak.

KONYA'DA Selçuklu Belediyesi '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nde çevre bilincine katkı sağlamayı amaçlayan 'İkinci Hayat: İleri Dönüşüm' sergisi açtı.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan 'İkinci Hayat: İleri Dönüşüm' sergisi 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası'nda açıldı. Sergi, geri dönüşüm ve sıfır atığın estetik dönüşümünü ortaya koyarak çevre bilincine katkı sağlamayı amaçlıyor. Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi, El Sanatları, İç Mimarlık ve Moda Tasarımı bölümlerinden öğrenci ve akademisyenlerin eserlerinin yer aldığı sergide; kullanım ömrünü tamamlamış kilimler, kot kumaşlar ve eski aksesuarlar yeniden tasarlanarak çantalara dönüştürülürken, atık derilerden üretilen yelek ve giysiler dikkat çekti. Bunun yanı sıra, çeşitli atık malzemelerin yeniden yorumlanmasıyla oluşturulan vazolar, sandalyeler, banklar ve dekoratif objeler de yer aldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zeki Bayramoğlu ile birlikte sergiyi ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, atıklardan yeniden tasarlanan ürünleri yerinde inceleyerek yetkililerden ürünler hakkında bilgi aldı ve sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Selçuklu Beydiyesi'nin uzun yıllardır sıfır atık konusunda önemli çalışmalar sürdürdüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Emine Erdoğan Hanımefendi'nin önderliğinde Türkiyemizde sıfır atık programları başladığı günden itibaren hem teknik hem farkındalık hem de sosyal yönden çok önemli çalışmalar ortaya koyduk. Geri dönüşüm faaliyetlerini de aslında 10 yıldan daha uzun süredir sürdürüyoruz. Selçuklu Belediyemiz Türkiye'de sıfır atık belgesini alan ilk belediye. Atıkların çöp olarak değil geri dönüştürülebilen ekonomik değeri olan ürünler olarak tekrar toplanması ve ekonomiye kazandırılması ile ilgili çok yoğun faaliyetler yaptık. Sıfır atık konusu vatandaşlarımızın da sahiplenmesi gereken bir konu. Farkındalığın artması ve vatandaşlarımızın bu konuya önem vermesi bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Bu manada sürekli eğitimler yapıyoruz. Evlerde, hanelerde, iş yerlerinde, okullarda eğitim çalışmalarıyla sıfır atığın vatandaşlarımız tarafından bilinmesi, sahiplenilmesi ile ilgili süreçler yürütüyoruz" dedi.

Başkan Pekyatırmacı,"Kent Konseyimizin çatısı altında Sıfır Atık Meclisi ile hem sosyal çalışmaları üretiyor hem de eğitim çalışmalarını vatandaşlarımızla birlikte yürütüyoruz. Çevre ve Sıfır Atık Platformunu oluşturarak gönüllü platform üyelerimizle birlikte ağaçlandırma çalışmalarını yürütüyor, çevreyle ilgili çok önemli etkinliklere imza atıyoruz. Yine Sıfır Atık Müdürlüğünü kuran ilk belediyelerden bir tanesiyiz. Sıfır Atık çalışmalarının daha nitelikli, daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi anlamında Sıfır Atık Müdürlüğümüzü oluşturduk ve bütün kurumlarımızla çok ciddi işbirlikleri yapıyoruz. Bu işbirlikleri kapsamında da görüyoruz ki toplumumuzda sıfır atık konusunda çok önemli bir farkındalık oluştu ve özellikle gençlerimiz, çocuklarımız bu konuyu sahipleniyorlar. Hem çevreye duyarlılık anlamında hem de geri dönüştürülebilen ürünlerin ekonomiye kazandırılması anlamında artık Konyamızda, Selçuklumuzda belli bir noktaya geldik" diye konuştu.

Kaynak: DHA

