Oyunda, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat 'ın bir suikast sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, suikastın izinin sürülmesi ve bu eyleme neden girişildiği işleniyor.

Kaynak: AA

Selçuklu Devleti, Selçuklu, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Konya'da 'Keykubad' oyunu tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.