Konya'da Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
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Konya'da Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor

03.06.2026 21:15
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18. Bin Nefes Bir Ses Festivali, 23 oyunla Konyalı sanatseverlerle buluşuyor.

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "18. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali" ikinci gününde etkinliklerle devam etti.

Festival kapsamında Azerbaycan Devlet Akademik Milli Dram Tiyatrosu "Kral Lear'ın Faciası" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

William Shakespeare'in yazdığı David Sakvarelidze'nin yönetmenliğini yaptığı Kral Lear'ın Faciası, seyirciden büyük beğeni topladı.

Festival kapsamında Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun "Alacalı Şemsiye" oyunu, Çumra Çatalhöyük Karşılama Merkezi Konferans Salonu'nda Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun "Sihirli Lamba" oyunu, Karaman Göktepe'de Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Kırmızı Cüce" oyunu, Selçuklu Kongre Merkezi'nde ise Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "V. Frank" oyunu sahne aldı.

Festivalde yarın da saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun "Bu da geçer ya hu" gösterisi ile Selçuklu Kongre Merkezi'nde Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Buzlar Çözülmeden" oyunu seyirciyle buluşacak. Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda Sivas Devlet Tiyatrosu'nun "Pofu" oyunu ile Karaman Göktepe'de Antalya Devlet Tiyatrosu'nun "Kırmızı Cüce" oyunları ise saat 11.00 ve 14.00'te ikişer seans olarak sahnelenecek.

Dört yabancı ekip ve 11 yerli grubun katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde 23 seçkin oyun, 37 temsille Konyalı sanatseverlerle buluşacak.

Festival, 10 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Konya'da Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

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