Konya Devlet Tiyatrosu "Uyan!" oyununu sahneleyecek - Son Dakika

Konya Devlet Tiyatrosu bu hafta perdelerini "Uyan!" adlı oyunla açacak.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin "Mesnevi"sinden uyarlanan Yaşar Özboz'un yönetmenliğini yaptığı oyunda Yaşar Özboz, Erdem Şenses, Kemal Çatmaz, Çağatay Eker, Tolga Karasu, Mustafa Gökhan Yüksel, Fatih Yağlıcan, Mustafa Gökhan Yüksel, İlayda Alakoç Ünel, Gülesin Gelenbevi, Gülsüm Çiçekçi, Deniz Yuca, Eda Çimen, Onur Can Arıkan rol alıyor.

Oyun, 7 ve 8 Nisan'da saat 20.30, 9 Nisan Cumartesi saat 14.00 ile 20.30'da da sahnelenecek.