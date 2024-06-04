Konya'nın Güneysınır ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Konya'nın Güneysınır ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi açıldı

Konya\'nın Güneysınır ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi açıldı

Konya'nın Güneysınır ilçesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi açıldı. Sergide, merkezde eğitim gören kursiyerlerin hazırladığı ev tekstili, dikiş nakış örnekleri ve hediyelik eşyalar sergilendi. Kaymakam ve Belediye Başkanı, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

04.06.2024 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Güneysınır ilçesinde"Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında yıl sonu sergisi açıldı.

Konya'nın Güneysınır ilçesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düğün salonunda açılan sergide, merkezde eğitim gören kursiyerlerin yıl içinde hazırladığı ürünler sergilendi.

Sergide yaklaşık 50 kursiyerin hazırladığı, ev tekstili, dikiş nakış örnekleri, çeşitli süs ve hediyeliklerin yer aldığı eşyalar davetlilerin beğenisine sunuldu.

İki gün boyunca açık kalacak serginin açılışına katılan Kaymakam Oğuz Yiğit ve Belediye Başkanı Ahmet Demir, etkinlikte emeği geçen tüm kursiyer, öğretici ve yöneticilere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güneysınır, Konya, Sanat, Kültür, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Konya'nın Güneysınır ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 AYM kararını verdi: Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi AYM kararını verdi: Erdoğan'ın Merkez Bankası başkanını görevden alma yetkisi iptal edildi
14:36 AYM, TRT Genel Müdürü’ne “en yüksek aylık“ düzenlemesini iptal etti AYM, TRT Genel Müdürü'ne "en yüksek aylık" düzenlemesini iptal etti
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
16:29 Cardiff City Erol Bulut’un sözleşmesini uzattı Cardiff City Erol Bulut'un sözleşmesini uzattı
15:39 X’ten yeni uygulama Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi X'ten yeni uygulama! Yetişkinlere özel içeriklere izin verildi
15:29 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bir çağrı daha: İstediği TV Kanalında görüşmeye davet ediyorum
15:21 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü
15:18 Sunucu Erkan Yolaç’ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:07 İYİ Parti’den istifa eden Aykut Kaya, CHP’ye katıldı Rozetini Özgür Özel bizzat taktı İYİ Parti'den istifa eden Aykut Kaya, CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel bizzat taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 16:59:30. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'nın Güneysınır ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında sergi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement