Korkuteli'de Altın Kiraz Güreşleri Heyecanı

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 35'incisi düzenlenen "Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri" ve "Şehzade Korkut Şenlikleri" gerçekleştirildi.

İlçede 26 Ağustos'ta başlayan organizasyon kapsamında bugün pehlivanlar er meydanında buluşarak, kıyasıya mücadele etti.

Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşlerine vatandaşların yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist de ilgiyle izledi.

Organizasyon kapsamında gerçekleştirilen ağalık ihalesini kazanan Sabri Gülel, yeniden güreş ağalığını almaya hak kazandı.

Gülel, buradaki konuşmasında, yalnızca yağlı güreş organizasyonunun devamlılığı açısından değil, bu yıl hayata geçirilen "Gelenekten Geleceğe" projesi açısından da güreşlerin önemli olduğunu söyledi.

Yağlı güreşi turizmle buluşturmayı ve Korkuteli'nin kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmayı amaçladıklarını belirten Gülel, "Proje kapsamında bu yıl pilot çalışmalar gerçekleştirildi. İlçeye getirilen turist kafileleri Korkuteli'ni ziyaret ederken, Yağlı Güreş Müzesi de projenin önemli duraklarından biri oldu." dedi.

Projeyle ilgili hem ziyaretçilerden hem de bölgedeki paydaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydeden Gülel, çalışmanın ileriki yıllarda da geliştirilerek devam edeceğini dile getirdi.