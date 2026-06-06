Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde, yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen koro festivali, büyük beğeni topladı.
Şehit Ömer Yaman Ortaokulu, Şehit Ali Öztürk Ortaokulu ve Fatih Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı koro festivali, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirdiği festival yoğun bir katılımla gerçekleşti. Koroda görev alan öğretmen ve öğrencilere, İlçe Kaymakamı Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürlü Cevat Baran tarafından, teşekkür belgeleri takdim edildi. - DİYARBAKIR
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