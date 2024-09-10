Kosova'nın Türkçe Dijital Dergisi 'Genç Kalemler' Yayında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kosova'nın Türkçe Dijital Dergisi 'Genç Kalemler' Yayında

Kosova Türk Gençleri Platformu (KOTGEP) tarafından hazırlanan Genç Kalemler dijital dergisi, Kosova'daki Türk kimliğine sahip çıkılması ve Türkçe'nin dijital dünyada yaşatılması amacıyla yayın hayatına başladı.

10.09.2024 18:46
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Kosova Türk Gençleri Platformu (KOTGEP) tarafından hazırlanan Kosova'nın Türkçe dijital dergisi "Genç Kalemler" okuyucuların beğenisine sunuldu.

KOTGEP tarafından yapılan yazılı açıklamada, platformun çatısı altında bir araya gelen Kosovalı Türk gençlerin emekleriyle hazırlanan Genç Kalemler dijital dergisinin ilk sayısıyla yayın hayatına başladığı belirtildi.

Açıklamada, çıkarılan dergi ile Kosova'daki Türk kimliğine sahip çıkılması, Türkçe ve Türk edebiyatının dijital dünyada yaşatılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Kosova'daki Türk gençliğinin sesi olmayı amaçlayan dergide, genç yazarların kaleme aldığı güncel konular, kültürel içerikler, röportajlar ve inceleme yazıları yer alıyor.

Türk kültür mirasının ve Türkçe'nin Kosova'da yaşatılmasını ilke edinen "Genç Kalemler", internet üzerinden ücretsiz olarak okunabiliyor.

Kosova'da 2011'de yapılan nüfus sayımına göre ülkede 18 bin 738 Türk yaşıyor. Kosova Türkleri, ülkedeki Türk kimliğinin korunması için geçmişten bugüne çeşitli alanlarda dergi ve gazeteler yayımlıyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, kosova, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kosova'nın Türkçe Dijital Dergisi 'Genç Kalemler' Yayında - Son Dakika

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