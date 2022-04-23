Köy çocuklarından bayramlarına özel coşkulu 23 Nisan kutlaması - Son Dakika
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Köy çocuklarından bayramlarına özel coşkulu 23 Nisan kutlaması

23.04.2022 12:54

Kars'taki köylerde her yıl çocukların coşkuyla kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da renkli ve eğlenceli geçti.

Kars'taki köylerde her yıl çocukların coşkuyla kutladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da renkli ve eğlenceli geçti.

Kağızman ilçesine bağlı Çayarası köyünde öğrenim gören çocuklar, bu yıl da 23 Nisan'ı en güzel şekilde geçirmek için aylar öncesinden öğretmenleriyle hazırlık yaptı.

Bayram gününde okul bahçesinde buluşan öğrenciler ile öğretmenleri, 10. Yıl Marşı'nı söyleyip düzenledikleri bayrak yürüyüşü ile 23 Nisan etkinliklerini başlattı.

Tiyatro gösterisi, yüz boyama etkinliği, çuval, kaşıkta yumurta taşıma, şişe devirme, sandalye kapma oyunu gibi birbirinden eğlenceli aktiviteler yapan öğrenciler, halk ozanı Erol Ergüloğlu'nun türküleri ve çalınan şarkılar eşliğinde hep birlikte halay da çekti.

Sosyal sorumluluk projesi olan "Bir oyuncak da sen ver" gönüllüleri de çocukların 23 Nisan eğlencesine ortak oldu ve çocuklarla palyaço eşliğinde dans edip oyuncaklar dağıttı.

Çocuklar 23 Nisan etkinlikleriyle büyük mutluluk yaşadı

Öğrencilerden Abdulsamet Kufrevi, AA muhabirine, çok güzel bir 23 Nisan etkinliği yaptıklarını söyledi.

Öğretmenlerine organizasyon için teşekkür eden Kufrevi, "En güzel 23 Nisan kutlaması bu oldu diyebilirim. Yarışmalar, oyunlar hepsi çok güzeldi, Oynarken ve izlerken çok keyif aldım." dedi.

Öğrencilerden Şeydanur Yıldırım da arkadaşlarıyla 23 Nisan'da çok eğlendiğini belirterek, "Bugün 23 Nisan, çok eğlendik, oyunlar oynadık, çok güzel geçti. Palyaçolar gelmişti ve bizimle dans etti. Tiyatro gösterisi, yarışmalar vardı." diye konuştu.

"Bir oyuncak da sen ver" gönüllüsü Fatih Taş da çocukların olduğu her yerde olup onların mutluluklarına vesile olmaya çalıştıklarını anlattı.

Bayram günlerinde çocuklara sürpriz yaptıklarını ifade eden Taş, çocuklarla çok güzel zaman geçirdiklerini ve çocukların hediyelerle mutlu olduğunu aktardı.

Köy çocuklarından bayramlarına özel coşkulu 23 Nisan kutlaması
Köy çocuklarından bayramlarına özel coşkulu 23 Nisan kutlaması
Köy çocuklarından bayramlarına özel coşkulu 23 Nisan kutlaması
Köy çocuklarından bayramlarına özel coşkulu 23 Nisan kutlaması

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Köy çocuklarından bayramlarına özel coşkulu 23 Nisan kutlaması - Son Dakika


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