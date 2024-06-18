Köy düğününde asırlık geleneklerini yaşattılar - Son Dakika
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Kültür Sanat

Köy düğününde asırlık geleneklerini yaşattılar

Sivas'ın Zara ilçesinde bir köy düğününde 35 yıl aradan sonra ilk kez asırlık geleneklere yer verildi. Eymir köyünde düzenlenen düğünde gelinin at üzerinde evden alınarak yeni evine getirilmesi, damadın çatıya çıkarak bekarların üzerine meyve ve kuruyemiş saçması gibi gelenekler canlandırıldı.

18.06.2024 19:56
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Köy düğününde asırlık geleneklerini yaşattılar

SİVAS - Sivas'ın Zara ilçesinde bir köy düğününde 35 yıl aradan sonra ilk kez asırlık geleneklere yer verildi.

İlçeye bağlı Eymir köyünde Tansu Bulut ile Hasan Şimşek, geleneklere göre düzenlenen köy düğünüyle dünya evine girdi.

At üzerinde damadı köyde gezdirerek, köy sakinlerini düğüne davet etmek, damadın bindiği atın terkisine damatla aynı kıyafetlerde erkek çocuk bindirmek, atın üzerine kumaş ve bahşiş bırakmak, mezarlık yanından ve yakın zamanda taziyesi olan evlerin önünden geçerken salavat getirmek, damadın düğün konvoyunun en önünde pehlivanların güreş figürleri sergilemesi gibi bir çok örf ve adetlere balı etkinliklerin canlandırıldığı düğünde gelinin at üzerinde evden alınarak yeni evine getirilmesi, damadın çatıya çıkarak bekarların üzerine meyve ve kuruyemiş saçması gibi gelenekler katılımcıların dikkatini çekti.

Gelin tozağı olarak bilinen tavuk tüylerinin boyanmasıyla yapılan gelin başı da davetlilerin dikkatinden kaçmadı.

Konu hakkında açıklama yapan damadın babası Zeki Şimşek, "Geçmişte köy düğünlerimizde yapılan ama günümüzde unutulan bir köy düğünü yapmak istedik. Oğlum ve gelinim de fikrimi olumlu karşıladı. Bir Türkmen düğünü olan köy düğünümüzde damat köy içerisinde at üzerinde gezdirilerek köy halkı düğün alanına davet edilir, gelemeyecek olanlar da hediyelerini at üzerindeki heybeye koyar, kumaş hediyelerini atın boynuna atarlardı. Atın peşine takılan davetliler, yaya olarak konvoy oluşturarak düğün alanında toplanırdı. Bu sırada atın terkinde damatla aynı kıyafet giydirilmiş bir çocuk bindirilirdi ki, bu da gelin güveyin çocuk sahibi olmaları, mutlu yuvaları olmasını simgeler. Geçmişte düğünlerde karakucak güreşleri yapılırdı, güreşçiler damadın atının önünden giderlerdi ki bu güç anlamına gelirdi" dedi.

Köyde mezarlık, cami ve yakın zamanda taziyesi olan evlerin önünden geçilirken saygı amacıyla toplu salavatları getirildiğini söyleyen Şimşek, "Gelini aba ocağından at ile alıp yeni evinin önüne getirdiğimizde gelinin geldiğini gören damat evin çatısına çıkarak bekarların kısmeti açılsın, yeni evlenenlerin evleri bereketli olsun diye meyve ve kuruyemiş saçar, gelin de içinde kuruyemiş ve şekerlemelerin olduğu testi kırarak içinden bir şeker alır, bu da ağız tadıyla yaşasınlar anlamına gelirmiş" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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