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Köylüler birleşip 50 yıllık okulu 'Kültür Merkezi' yapıyor - Son Dakika

Köylüler birleşip 50 yıllık okulu 'Kültür Merkezi' yapıyor

08.01.2022 13:05

Köylüler birleşip 50 yıllık okulu 'Kültür Merkezi' yapıyorRİZE Rize'nin Çayeli ilçesinin Ortaköy köyünde Muhtar ve köylüler 1974 yılında yapılan ve 25 yıldır kullanılmayan ilkokulu restore ederek kültür merkezi yapmak için uğraş veriyor.

Köylüler birleşip 50 yıllık okulu 'Kültür Merkezi' yapıyor

RİZE Rize'nin Çayeli ilçesinin Ortaköy köyünde Muhtar ve köylüler 1974 yılında yapılan ve 25 yıldır kullanılmayan ilkokulu restore ederek kültür merkezi yapmak için uğraş veriyor.

Ortaköy sakinleri uzun yıllardır köylerinin merkezinde kullanılmayan okul binasını yeniliyor. Okulun henüz inşaatı bitmemesine rağmen El Sanatları Kursu'nu (feretiko) açtıklarını belirten Muhtar Hasan Gerz, açılışın ardından köyde olabilecek düğün, nişan, kına gecesi gibi tüm etkinliklerin bu alanda yapılabileceğini dile getirdi.

Muhtar Hasan Gerz "Yaklaşık 25 yıldır bu okul hizmet vermiyor. Muhtarlığa girmeden önce bu yapıyı restore edeceğimize söz vermiştik. Çalışmalar bittiğinde burada köy odamız olacak. Gençlerin oturabileceği kitap okuyabileceği yer olacak. Onun dışında düğün, kına yapılabilecek büyük bir alana sahibiz. Çok amaçlı diyebiliriz. Bu olay müthiş bir duygu. Zaten burada Şehidimiz var. Benim çocukluk arkadaşım. Onunda ismini buraya verdik" şeklinde konuştu.

Bu dayanışmaya en büyük desteklerden birini de Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Çayelili Celal Gerz olurken, okulun yenileneceğini sosyal medya üzerinden duymasının ardından harekete geçti. Celal Gerz, okuduğu okul için vefa borcunu ödemek istediğini belirterek okul zemininin tüm malzemesini hibe edip döşemesini yaptığını ve bunu yaptığı için de çok mutlu olduğunu söyledi.

El sanatları kursu hocası Bilgenur Güngör ise unutulmaya yüz tutan el işlerini yaşattıklarını belirterek "Keşke her köyde bu aktivite olsa köyler kapanmasa. Köyler yaşasın köyler yaşadıkça bizler yaşayacağız. Hep beraber yaşayacağız" dedi.

Kursa katılanlar evde boş durmaktansa bu aktivite ile aile bütçesine katkı sağlamanın güzel olduğunu aktardı.

Köylüler birleşip 50 yıllık okulu 'Kültür Merkezi' yapıyor
Köylüler birleşip 50 yıllık okulu 'Kültür Merkezi' yapıyor
Köylüler birleşip 50 yıllık okulu 'Kültür Merkezi' yapıyor

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Çayeli, Muhtar, Düğün, Rize, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Köylüler birleşip 50 yıllık okulu 'Kültür Merkezi' yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köylüler birleşip 50 yıllık okulu 'Kültür Merkezi' yapıyor - Son Dakika
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