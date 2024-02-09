Köyünde Okulunda Öğretmenlik Yapan Çift, Öğrencilere Umut Oluyor

Artvin'in köyündeki, okuma yazmayı öğrendiği okuluna eşiyle öğretmen olarak atanan Nurullah Demir, kendi oturduğu sıralardaki öğrencilere eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyor.
Meslek hayatına 2018'de Van'ın Edremit ilçesinde başlayan Demir, 2017'de öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatılan Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Güleş köyündeki ilkokulda 2023'te eğitim öğretime yeniden başlanacağını öğrenince eşiyle birlikte tayin istedi.
Müdür yetkili öğretmen olarak 6 yıl aradan sonra yeniden açılan Güleş İlkokulu'nda eşi Büşra Yeter Demir ile göreve başlayan 30 yaşındaki Demir, köyündeki öğrencilerin aydınlık geleceği için eşiyle ders anlatıyor.
Demir çiftinin görev yaptığı ilkokulda 15 öğrenci, birleştirilmiş iki sınıfta eğitim görüyor.
"Hayallerime kavuştum"
Nurullah Demir, AA muhabirine, meslekteki beşinci yılından sonra köyünde öğretmenlik yapmaya başladığı söyledi.
Mezun olduğu okulda görev yapmanın farklı bir duygu olduğunu anlatan Demir, şöyle devam etti:
"2001'de ilkokula başladığım, okuma yazmayı öğrendiğim okulumda şimdi öğretmen olarak görev yaptığım için çok mutluyum. Allah bana oturduğum sıraların karşısında öğretmenlik yapmayı nasip ettiği için çok mutluyum. Bu sıralarda, bu sınıfta okudum. Bina, sınıf, duvarlar, pencereler aynı. Bu sıralarda öğretmenlerimden aldığım eğitimi, sevgiyi şimdi öğrencilerime vermeye çalışıyorum." dedi.
Demir, öğretmenliğe başladıktan sonra en büyük hayalinin eşiyle köyündeki okulda öğretmenlik yapmak olduğunu belirterek, "Van'da çalışırken köyümde 6 yıldır kapalı olan okulun açılacağını duydum. Eşimle birlikte tayin istedik, Allah nasip etti ve buraya geldik. Hayallerime kavuştum. Ailem burada, çocukluk arkadaşlarım burada. Okulda çalışmıyor adeta yaşıyorum gibi hissediyorum. Okul iş yerim değil, yaşam alanım." diye konuştu.
Okulda iki birleştirilmiş sınıf olduğuna işaret eden Demir, "1 ve 2'ler bir sınıfta, 3 ve 4'er bir sınıfta okuyor. Yan sınıfın öğretmeni de eşim, birlikte çalışıyoruz." dedi.
"Beraber çalışmak güzel bir duygu"
Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 2018'de mezun olduğu yıl Van'ın Gevaş ilçesinde öğretmenliğe Büşra Yeter Demir de üniversite sıralarında tanıştığı eşiyle aynı okulda görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.
Daha önce iki köy okulunda görev yaptığı için köy okullarına alışkın olduğunu ve Ardanuç'taki Güleş İlkokulu'nda da çok mutlu olduğunu aktaran bir çocuk annesi 28 yaşındaki Demir, şunları söyledi:
"Köy okulunda görev yapmanın zorlukları olduğu kadar avantajları da var. Öğrencilerle iç içe ve daha paylaşımlı oluyor. Okumuz birleştirilmiş sınıflardan oluşuyor. İki öğretmeniz, diğer öğretmen de hem müdürüm hem eşim oluyor. Beraber çalışmak güzel bir duygu. ???????Öğrenci sayımızın az olması birleştirilmiş sınıf olmamız nedeniyle bizim için büyük avantaj. Benim 5, eşimin 10 öğrencisi var. Çocuklarla birebir özel ders gibi ders işliyoruz dersleri. Bu yüzden de birleştirilmiş sınıfın dezavantajını yaşamıyoruz. Okul açık kaldığı sürece bu köyde öğretmenlik yapmak istiyoruz, bir yere gitmeyi düşünmüyoruz."
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Köyünde Okulunda Öğretmenlik Yapan Çift, Öğrencilere Umut Oluyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?