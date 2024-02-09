Köyünde Okulunda Öğretmenlik Yapan Çift, Öğrencilere Umut Oluyor

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Artvin'in köyündeki, okuma yazmayı öğrendiği okuluna eşiyle öğretmen olarak atanan Nurullah Demir, kendi oturduğu sıralardaki öğrencilere eğitim vermenin mutluluğunu yaşıyor.

Meslek hayatına 2018'de Van'ın Edremit ilçesinde başlayan Demir, 2017'de öğrenci yetersizliği nedeniyle kapatılan Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Güleş köyündeki ilkokulda 2023'te eğitim öğretime yeniden başlanacağını öğrenince eşiyle birlikte tayin istedi.

Müdür yetkili öğretmen olarak 6 yıl aradan sonra yeniden açılan Güleş İlkokulu'nda eşi Büşra Yeter Demir ile göreve başlayan 30 yaşındaki Demir, köyündeki öğrencilerin aydınlık geleceği için eşiyle ders anlatıyor.

Demir çiftinin görev yaptığı ilkokulda 15 öğrenci, birleştirilmiş iki sınıfta eğitim görüyor.

"Hayallerime kavuştum"

Nurullah Demir, AA muhabirine, meslekteki beşinci yılından sonra köyünde öğretmenlik yapmaya başladığı söyledi.

Mezun olduğu okulda görev yapmanın farklı bir duygu olduğunu anlatan Demir, şöyle devam etti:

"2001'de ilkokula başladığım, okuma yazmayı öğrendiğim okulumda şimdi öğretmen olarak görev yaptığım için çok mutluyum. Allah bana oturduğum sıraların karşısında öğretmenlik yapmayı nasip ettiği için çok mutluyum. Bu sıralarda, bu sınıfta okudum. Bina, sınıf, duvarlar, pencereler aynı. Bu sıralarda öğretmenlerimden aldığım eğitimi, sevgiyi şimdi öğrencilerime vermeye çalışıyorum." dedi.

Demir, öğretmenliğe başladıktan sonra en büyük hayalinin eşiyle köyündeki okulda öğretmenlik yapmak olduğunu belirterek, "Van'da çalışırken köyümde 6 yıldır kapalı olan okulun açılacağını duydum. Eşimle birlikte tayin istedik, Allah nasip etti ve buraya geldik. Hayallerime kavuştum. Ailem burada, çocukluk arkadaşlarım burada. Okulda çalışmıyor adeta yaşıyorum gibi hissediyorum. Okul iş yerim değil, yaşam alanım." diye konuştu.

Okulda iki birleştirilmiş sınıf olduğuna işaret eden Demir, "1 ve 2'ler bir sınıfta, 3 ve 4'er bir sınıfta okuyor. Yan sınıfın öğretmeni de eşim, birlikte çalışıyoruz." dedi.

"Beraber çalışmak güzel bir duygu"

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 2018'de mezun olduğu yıl Van'ın Gevaş ilçesinde öğretmenliğe Büşra Yeter Demir de üniversite sıralarında tanıştığı eşiyle aynı okulda görev yapmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

Daha önce iki köy okulunda görev yaptığı için köy okullarına alışkın olduğunu ve Ardanuç'taki Güleş İlkokulu'nda da çok mutlu olduğunu aktaran bir çocuk annesi 28 yaşındaki Demir, şunları söyledi:

"Köy okulunda görev yapmanın zorlukları olduğu kadar avantajları da var. Öğrencilerle iç içe ve daha paylaşımlı oluyor. Okumuz birleştirilmiş sınıflardan oluşuyor. İki öğretmeniz, diğer öğretmen de hem müdürüm hem eşim oluyor. Beraber çalışmak güzel bir duygu. ???????Öğrenci sayımızın az olması birleştirilmiş sınıf olmamız nedeniyle bizim için büyük avantaj. Benim 5, eşimin 10 öğrencisi var. Çocuklarla birebir özel ders gibi ders işliyoruz dersleri. Bu yüzden de birleştirilmiş sınıfın dezavantajını yaşamıyoruz. Okul açık kaldığı sürece bu köyde öğretmenlik yapmak istiyoruz, bir yere gitmeyi düşünmüyoruz."