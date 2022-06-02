Kozan belediye başkanı at sırtında Kozan halkını selamladı - Son Dakika
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Kozan belediye başkanı at sırtında Kozan halkını selamladı

02.06.2022 02:46

Kozan belediye başkanı at sırtında Kozan halkını selamladı Aşıklar şöleninde vatan ve birlik vurgusu Kozan Belediyesi kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamalarında gece fener alayı ve aşıklar şöleni düzenledi.

Kozan belediye başkanı at sırtında Kozan halkını selamladı

Aşıklar şöleninde vatan ve birlik vurgusu

ADANA - Kozan Belediyesi kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamalarında gece fener alayı ve aşıklar şöleni düzenledi. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan halkı at sırtında selamlayarak yarın göndere çekilecek Türk Bayrağını teslim aldı.

2 Haziran Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlamaları kentte coşkuyla başladı. Kentte başlayan kurtuluş kutlamalarında akşam at sırtına binen Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan etkinliklere katılan halkın kurutuluş gününü kutladı. Kent genelinde belediye hoparlöründen istiklal marşı okundu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan milli mücadele kahramanı Şehit Kaymakam Şaim Bey kabrinden alınan Türk bayrağını gençliği temsilen İlçe Gençlik spor müdürü Kürşat Gültekin'den teslim alarak Hoşkadem camiinde göndere çekmek üzere halkın huzurunda teslim aldı.

Bayrak teslimi ve kortejin ardından Aşıklar şölenine katılanlar Aşık Medeni, Aşık Eyyübi, Aşık Hacı Karakılçık, Açık Hakkı Tanrı Kulu, Aşık Arzu Bacı, Halk Ozanı Hilmi Şahballı, TRT sanatçısı Nurgül Şahballı'nın ezgilerini ile coştu. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kutlamalarda milli mücadele yıllarındaki vatan ve bayrak sevgisine dikkat çekildi.

Kozan belediye başkanı at sırtında Kozan halkını selamladı
Kozan belediye başkanı at sırtında Kozan halkını selamladı
Kozan belediye başkanı at sırtında Kozan halkını selamladı
Kozan belediye başkanı at sırtında Kozan halkını selamladı

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Kaynak: İHA

Kozan Belediyesi, Kazım Özgan, Vatan, Kozan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kozan belediye başkanı at sırtında Kozan halkını selamladı - Son Dakika


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