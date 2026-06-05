Asırlık cerecilik geleneği bilimsel çalışmalarla geleceğe taşınıyor

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde unutulmaya yüz tutan geleneksel cerecilik sanatı, bölgede 4 farklı noktada bulunan özel topraklar ve bilimsel çalışmalarla gelecek nesillere aktarılacak.

Kozan'ın önemli kültürel miraslarından biri olan cerecilik mesleğinin ham maddesini oluşturan özel topraklar ilçedeki dört farklı noktadan çıkarılıyor. Geçmişte günlük yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alan su cereleri, testiler ve geleneksel toprak kapların üretiminde kullanılan topraklar yerinde tespit edilerek analizleri yapıldı. Cerecilik, yürütülen çalışmalar sayesinde yeniden canlandırılarak bölgenin kültürel mirası olarak yaşatılacak.

Cerecilik mesleğinin son temsilcilerinden Ali Cereci, mesleğin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirterek, "İstanbul'un taşı toprağı altın derler ama Kozan'ın toprağı da bu sanat için altın değerindedir" dedi.

"Cerecilik atalarımızdan kalan önemli bir miras"

Her toprağın cere yapımına uygun olmadığını vurgulayan Cereci, "Özlü toprak dediğimiz özel toprakları belirli oranlarda karıştırarak üretim yapıyoruz. Bu topraklar özellikle Kozan Kalesi etekleri ile Sır Elif bölgesinde bulunuyor. Cerecilik atalarımızdan kalan önemli bir miras. Bir dönem Kozan, cere üretiminin merkeziydi. Buradan Türkiye'nin birçok yerine ürün gönderiliyordu. 1970'li yıllarda ilçede dört usta ve üç ocak faaliyet gösteriyordu. O yıllarda üretimde kullanılacak toprağı eşeklerle taşıyorduk" diye konuştu.

Geleneksel sanat bilimsel yöntemlerle destekleniyor

Kozan Belediyesi Kültür ve Sanat Cere Atölyesi'nde çalışmalarını sürdüren seramik sanatçısı Nermin Elmalı ise yok olmaya yüz tutan mesleği yeniden gün yüzüne çıkarmak gelecek nesillere taşımayı hedeflediğini kaydetti.

Kozan'da dört farklı bölgeden toprak numuneleri aldıklarını belirten Elmalı, "Kozan Kalesi etekleri, Sır Elif, Manastır bölgesi ve Kadirli yolu üzerindeki alanlardan alınan numuneler üniversitede analiz ediliyor. Yapılan çalışmalar sonucunda çatlamayı önleyecek en uygun toprak reçetesi belirlenmeye çalışılıyor. Amacımız hem geleneksel üretim yöntemlerini korumak hem de daha kaliteli ve dayanıklı cereler üretmek" ifadelerini kullandı.

Elmalı, cerecilik mesleğinin sadece bir üretim faaliyeti olmadığını belirterek, "Bu topraklarda yüzyıllardır süregelen bir kültürün yeniden canlanması için çalışıyoruz. Geleneksel bilgi ile bilimsel verileri bir araya getirerek cereciliği gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz" dedi. - ADANA