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Küçükçekmece Belediyesi'nden sömestir tatili etkinliği - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi'nden sömestir tatili etkinliği

04.02.2022 15:01

Küçükçekmece Belediyesi'nden sömestir tatili etkinliği "Mahallede Sanat Var" etkinlikleri yoğun ilgi gördü Küçükçekmece Belediyesi'nin, sömestir tatilinde çocuklara ve ebeveynlerine sanatla dopdolu günler hazırladığı "Mahallede Sanat Var" etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Küçükçekmece Belediyesi'nden sömestir tatili etkinliği

"Mahallede Sanat Var" etkinlikleri yoğun ilgi gördü

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi'nin, sömestir tatilinde çocuklara ve ebeveynlerine sanatla dopdolu günler hazırladığı "Mahallede Sanat Var" etkinlikleri yoğun ilgi gördü.

Kültür ve sanat etkinliklerini sömestir tatilinde okullara taşıyan Küçükçekmece Belediyesi, çocuklara ve ebeveynlerine sanatla dopdolu sömestir günleri hazırladı. Çocukların sömestir tatilini keyifli hale getirmek için Gülten Özaydın Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "Mahallede Sanat Var" etkinlikleri düzenlendi. Okul salonlarını dolduran öğrenciler, jonglör gösterisinden, masal saatine; ritim, drama, ebru atölyesinden, çizgi film gösterimlerine birbirinden eğlenceli etkinliklerle keyifli zaman geçirdi. Okul salonlarından ise kahkaha ve alkış sesleri eksik olmadı. Küçükçekmece Belediyesi, ebeveynleri de birbirinden faydalı seminerlerde bir araya getirdiği etkinlikler ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördü.

Başkan Çebi, "Yeni dönemde tüm öğrencilere başarılar diliyorum"

Çocukların ve gençlerin sömestir tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri için onların farkındalığını artıracak, eğitici, öğretici ve eğlenceli pek çok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Fiziki yatırımların yanı sıra eğitim ve kültür sanat yatırımlarını da çok önemsiyorum. Çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğa şahit olmak çok güzel. Bu etkinliklerin onlara karne hediyesi olmasını istedik. İkinci eğitim -öğretim döneminde tüm öğrencilere başarılar diliyorum" diye konuştu.

31 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında düzenlenen etkinliklere, öğrenciler ve ebeveynler büyük ilgi gösterdi. Çizgi film gösterimlerinden, müzikli gösterilere, veli seminerlerinden, eğitim atölyelerine yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklere katılan veliler de memnuniyetlerini dile getirdi.

Küçükçekmece Belediyesi'nden sömestir tatili etkinliği
Küçükçekmece Belediyesi'nden sömestir tatili etkinliği
Küçükçekmece Belediyesi'nden sömestir tatili etkinliği

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Küçükçekmece Belediyesi, Anadolu Lisesi, Küçükçekmece, Okul, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Küçükçekmece Belediyesi'nden sömestir tatili etkinliği - Son Dakika


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