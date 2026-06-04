Kuğu Gölü Balesi Festivalde Beğeni Topladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuğu Gölü Balesi Festivalde Beğeni Topladı

Kuğu Gölü Balesi Festivalde Beğeni Topladı
04.06.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Kuğu Gölü' balesi sahnelendi ve ayakta alkışlandı.

Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında 'Kuğu Gölü' balesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sahnelendi. Festival izleyicisinden büyük beğeni toplayan eser ayakta alkışlandı.

Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17'nci Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 21 Mayıs Perşembe günü Atatürk Kültür Merkezi'nde başladı. Dünyanın en sevilen klasik bale eserlerinden biri olan 'Kuğu Gölü' balesi de dün akşam AKM'de sahnelendi. Yurtdışından birçok sanatçının da katıldığı festivalde Kuğu Gölü balesini seyirciler ayakta alkışladı. Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin ulusal ve uluslararası ödüllere sahip baş dansçıları Sultan Erol ve İlhan Durgut, bu özel temsil için İstanbul sahnesindeydi. Türkiye bale sanatının önde gelen isimlerinden olan ikili, güçlü sahne yorumlarıyla izleyicilerden tam not aldı.

130 YILLIK ÖLÜMSÜZ ESER

Piyotr İlyiç Çaykovski'nin 1875-1876 yıllarında bestelediği ve dünyada ilk kez Bolşoy Tiyatrosu'nda sahnelenen ünlü yapıt, 15 Ocak 1895 tarihindeki Marius Petipa ve Lev Ivanov koreografisiyle dünya klasikleri arasındaki sarsılmaz yerini aldı. İyi ile kötünün çatışmasını ve aşkın kurtarıcı gücünü romantik bir dille anlatan eser, büyücü Baron von Rothbart tarafından kuğuya dönüştürülen Prenses Odette ile Prens Siegfried'in ölümsüz aşkını konu alıyor. Özellikle 'Beyaz Kuğu' (Odette) ve 'Siyah Kuğu' (Odile) rollerinin zıtlığı, balenin en çarpıcı unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

DEV KADRO SAHNEDEYDİ

Petipa ve Ivanov'un klasik versiyonundan hareketle Ricardo Amarante'nin koreografisiyle sahneye taşınan eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı İbrahim Yazıcı yönetti. Eserin dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı ise Ahmet Defne'ye ait.

Eserde, 'Odette' rolünde Sultan Erol, 'Prens Siegfried' rolünde İlhan Durgut, 'Rothbart' rolünde Mehmet Nuri Arkan, 'Benno' rolünde Yılmaz Berkay Günay, '2 kız arkadaş' rollerinde Berin Günay ve Merve Erdier, 'Soytarı' rolünde Can Bezirganoğlu, 'Kraliçe' rolünde Şeyda Duran, 'Wolfgang' rolünde Alper Akalın, 'Eşlikçi' rolünde ise Alkış Peker sahnedeydi.

10 HAZİRAN'DA YENİDEN SAHNEDE

Festival seyircisinin ayakta alkışladığı 'Kuğu Gölü' balesi, 10 Haziran'da AKM'de bir kez daha sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, İstanbul, Etkinlik, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kuğu Gölü Balesi Festivalde Beğeni Topladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu İzmir'de evin kapısına asılan poşette yeni doğmuş bebek bulundu
Aziz Yıldırım’dan stoper zirvesi Aziz Yıldırım'dan stoper zirvesi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat’ı vuran saldırgan yakalandı Dilan- Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ı vuran saldırgan yakalandı
Sınırları epey zorladı Hakan Safi’den Aziz Yıldırım’ı kızdıracak sözler Sınırları epey zorladı! Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'ı kızdıracak sözler
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş

15:39
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası’ndaki forma numaraları belli oldu
A Milli Takım oyuncularının Dünya Kupası'ndaki forma numaraları belli oldu
15:36
İstinaf’tan Yerebatan Sarnıcı hakkında “yürütmeyi durdurma“ kararı
İstinaf'tan Yerebatan Sarnıcı hakkında "yürütmeyi durdurma" kararı
14:21
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi
14:15
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
Komadan çıktı, eşini suçladı: Beni pencereden aşağı itti
14:01
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
13:47
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
13:30
Can Polat’ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu
13:25
CHP kurultay ve kongre davasına ret
CHP kurultay ve kongre davasına ret
13:02
Sadettin Saran’a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası
12:23
Özgür Özel’in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2026 15:44:34. #7.12#
SON DAKİKA: Kuğu Gölü Balesi Festivalde Beğeni Topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.