Kuklalar, Madama Butterfly Operası için hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kuklalar, Madama Butterfly Operası için hazırlanıyor

14.03.2022 11:44
Kuklalar, Madama Butterfly Operası için hazırlanıyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 17 Mart'ta prömiyerini yapacağı "Madama Butterfly Kukla Operası"nı sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanırken, eserde yer alacak 40 kuklanın yapımı da proje ekibi tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 17 Mart'ta prömiyerini yapacağı "Madama Butterfly Kukla Operası"nı sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanırken, eserde yer alacak 40 kuklanın yapımı da proje ekibi tarafından titizlikle sürdürülüyor.

MDOB, Madama Butterfly Operası'nda alışılmışın dışında bir gösterimle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Daha önce sanatçılar tarafından icra edilen eser, bu kez Türkiye'de sahnelenmeyen "kukla opera" şeklinde beğeniye sunulacak.

Gösterim için oluşturulan proje ekibi, eserde yer alacak karakter ve koronun kullanacağı 40 kuklanın yapımına yaklaşık 1,5 ay önce başladı.

Hummalı çalışma içerisine giren proje ekibi, hem görselliğin daha fazla ön plana çıkması hem de Avrupa'daki örneklerinden farklı olması için oynatıcının göğsüne monte edilip hareket edebilen kuklaların büyük bir bölümünü hazır hale getirdi.

Görsel zenginliğe sahip ve Türkiye'nin ilk kukla operası olduğu belirtilen "Madama Butterfly Kukla Operası"nın promiyeri 17 Mart'ta, ikinci gösterimi de 19 Mart'ta Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Eserin rejisörü Melih Öztürk, AA muhabirine, "Madama Butterfly Operası"nın daha önce farklı illerde birçok kez sahnelendiğini söyledi.

Eserin bu kez farklı bir formatla sanatseverlerin karşısına çıkacağını ifade eden Öztürk, gösterimin "kukla opera" şeklinde yapılacağını belirtti.

"Kukla opera bugüne kadar Türkiye'de hiç karşımıza çıkmadı"

Öztürk, "kukla opera" türünün Avrupa'da örneklerinin olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Avrupa'da ipli kukla operalar ilgiyle izleniyor. Biz bu projede ipli kukla yapmıyoruz. Kuklalarımız gerçek insan boyuna yakın. İlk defa operanın tüm karakterleri ve koro 40 kuklayla karşımızda olacak. Gerçekten çok zorlu bir aşama bizim için. Kuklaların tekniğini çözümlemek apayrı bir olay oldu. Oynatmak, apayrı bir şey olacak. Kukla opera bugüne kadar Türkiye'de hiç karşımıza çıkmadı. Bütün karakterlerin ve koronun kukla olarak karşımıza çıkışı bambaşka bir şey."

Eserin kukla ve kostüm tasarlayıcısı Hatice Kaptı da çok güzel ve zahmetli bir proje hazırladıklarını dile getirdi.

Yaklaşık, 1,5 aydır hazırlıklarının devam ettiğini anlatan Kaptı, "Heykel aşamasıyla başlıyor. Önce çamurdan bütün yüzleri çalışıyorum. Daha sonra polyester kalıbını alıyorum, dökümünü yapıyorum ve her bir yüzü, kuklayı tek tek realize ediyorum. Kostümlerini tasarlıyorum ve onların uygulamalarını atölyelerimizde yapıyoruz. Sanatseverler, henüz Mersin'de ve Türkiye'de izlemedikleri bir eserle karşılaşacak." diye konuştu.

Kukla teknik çözümleme sorumlusu Alper Güneri de eserde yer alacak kuklaların teknik çözümlemesinin oldukça zaman aldığını vurguladı.

Sanatseverlerin heyecanlanacağı ve ilgiyle izleyeceği bir çalışmaya imza attıklarını kaydeden Güneri, şöyle devam etti:

"Kendi sahnemizde fuaye alanında bir atölye ortamı oluşturduk. Bu ortamda diğer teknik arkadaşların da desteğini aldım. Koordineli bir çalışma oldu. Kukla karakterlerinin hareketleri üzerine birçok kez konuştuk. Bunun için teknik ve mekanik anlamda bir formül üretmem gerekiyordu. Yaptım olmadı, farklı bir teknik denedim olmadı. Üçüncüde, dördüncüde... Bir şekilde çene, baş çevirme hareketini, mekanik anlamda çözümlemeyi başardım. Sonuç itibarıyla böyle bir iş ortaya çıktı. Bundan çok mutluyum."

YORUMLAR
500
Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti Mersin'de 28 yıl sonra Mart'ta zirai don nöbeti Son 24 saatte korona virüsten 138 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 138 kişi hayatını kaybetti

Türkiye, Mersin, Opera, Mart, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kuklalar, Madama Butterfly Operası için hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Çocuğun karnına yumruk atarak öldürmüştü! 3 yaşındaki kızının ölümüne sebep olan kadına 11 yıl 8 ay hapis
11:59 AK Parti ve MHP'den şaşırtan kanun teklifi! Erken seçim tartışmaları ortadan kalktı
11:56 19 yaşındaki hamile kadın, kocasına 7 milyon TL'lik otomobil hediye etti
11:55 Gazetecilere iki kelime gösterdi, tutuklanacak mıyım diye düşünürken tutuklandı!
11:55 Ünlü işletmede kadınların önünde şortunu indirip kendini tatmin etti, müşteriler dona kaldı
11:45 Nadide Sultan ve oğlundan kar keyfi
11:43 Ukrayna ordusunda bir gakkoş: Elazığlı Sabri 10 yıldır yaşadığı Ukrayna'nın savunmasına katıldı!
11:43 CES 2022'de tanıtımı yapılan yerli otomobil 2 bin 300 firma içerisinde ilk 6'ya girdi!
11:40 AK Partili belediye başkanı: Doktor oğlum, beni belediyeye çöpçü olarak al diyor!
11:37 Demokrat Parti milletvekilinden akaryakıt zamlarına seyyar araba çözümü: Vatandaş da kullansın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 12:14:31. #1.12#
SON DAKİKA: Kuklalar, Madama Butterfly Operası için hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement