Kukumav Yavruları Tedavi Ediliyor

Düzce'de bir haftalıkken yuvalarından düşmüş şekilde bulunan iki kukumav yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) veteriner hekimlerince özenle tedavi ediliyor.

Kentteki ormanlık alanda bulunduktan sonra DKMP Düzce Şube Müdürlüğüne getirilen, Türkiye'de yaşayan en küçük baykuş türlerinden kukumavlar, veteriner hekimler Zeynep Hızal ve Murat Ünlü'nün gözetiminde sağlığına kavuşuyor.

Veteriner hekimler, yavru kuşların yeniden doğal ortamlarına kavuşmaları amacıyla hem fiziksel hem de davranışsal sağlıklarını sağlamak için titizlikle çalışıyor.

"Rehabilitasyon süreçleri tamamlanmak üzere"

Veteriner hekim Zeynep Hızal, AA muhabirine, kukumav yavrularının yaklaşık 3 hafta önce birkaç gün arayla kent merkezinden gelen ihbarla teslim alındığını söyledi.

Yavruların uçuş provasına erken başladıkları için yuvadan düşerek yaralandıklarını belirten Hızal, şöyle devam etti:

"Aralarında bir hafta var. Rehabilitasyon süreçlerini yürüttük. Şu anda birinin 20, diğerinin 25 günlük olduğunu tahmin ediyoruz. Yaklaşık 3 haftadır bakımlarını gerçekleştiriyoruz. 'Çevrede yuvasını göremedik ve uçamıyor' ihbarıyla geldiler. Hemen bölgeye ulaşıp teslim aldık. Tüy gelişimleri tamamlanmamış ve kendi kendilerine beslenemeyecek durumdalardı. Rehabilitasyon süreçleri tamamlanmak üzere ve uçmaya çok az bir zamanları kaldı."

Hızal, sevimli yavruları bir süre daha misafir edeceklerini belirterek, "Kanatları tüylendi fakat kendi kendilerine avlanacak durumda olmadıklarını düşünüyoruz. 10 gün daha bizimle birlikteler. Daha sonra doğaya kanat çırpacaklar." dedi.

"Ciğer, kıyma ve tavuk göğsü gibi protein destekleri yapıyoruz"

Veteriner hekim Murat Ünlü, yaban hayvanlarının kapsamlı muayenelerini yaptıktan sonra uygun tedavi yöntemi belirleyerek süreci başlattıklarını anlattı.

Özellikle uçan yırtıcıların tedavi süreçlerine başlamadan tüy, kanat ve pençe yapılarına bakıldığını anlatan Ünlü, "Bu tür hayvanlarımızın ilk muayeneleri önemli. Daha sonra protein ağırlıklı beslendikleri için bu yönde bir program yapıyoruz. Ciğer, kıyma ve tavuk göğsü gibi protein destekleri veriyoruz. Yavru olanlara sabah-akşam beslemenin yanında öğlen de protein desteği sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü, yaklaşık 3 haftadır kukumav yavrularının protein diyetlerini özenle yaptıklarına değinerek, "Kendileri yiyebilecek düzeye geldi. Beslenme düzeni ve kanat muayeneleri yapıldı. Tüy kapsülleri patladı ve uçabilecek düzeye geldiklerini görüyoruz. İnşallah yaban hayvanlarımızı ait oldukları doğaya salacağız." diye konuştu.