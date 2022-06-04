Kullanılmayan kotlar öğretim görevlisinin elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor - Son Dakika
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Kullanılmayan kotlar öğretim görevlisinin elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor

04.06.2022 11:03

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Hande Bilvar, çevresinden topladığı ve eskiciden satın aldığı kullanılmayacak durumdaki kot pantolonları yaptığı tasarımlarla farklı dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Tasarım Bölümü Öğretim Görevlisi Hande Bilvar, çevresinden topladığı ve eskiciden satın aldığı kullanılmayacak durumdaki kot pantolonları yaptığı tasarımlarla farklı dekoratif ürünlere dönüştürüyor.

Bilvar, AA muhabirine, üniversiteden mezun olduktan sonra özel sektörde tasarımcı olarak uzun yıllar çalıştığını ve o dönemde kot kumaşlarla ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Akademisyen olduktan sonra doktora tezini de bu kumaşlar üzerine yaptığını anlatan Bilvar, tezinde, kot kumaşların tarihçesinden kimyasına kadar her aşamasını derinlemesine araştırdığını ifade etti.

Kot tasarımının farklı bir süreci olduğunu vurgulayan Bilvar, şöyle konuştu:

"Ham kumaş halinde elinize geliyor, siz kumaşı tasarlıyorsunuz, yıkamaya gidiyor, geliyor rengi değişiyor, yıpratmalar yapılıyor. Yıkamadan sonra tasarım yine bitmiyor, bu sefer üzerine aksesuarları ekleniyor. Tarihini incelediğinizde aslında bir işçi kıyafetiyken modanın en yüksek alanında yerini bulmuş. Bunu kendi hayatıma nasıl dahil edebilirim, sanatsal anlamda nasıl kullanabilirim diye çalışmaya başladım. Malzemelerle uğraşmam da o dönemde başladı. Komşularım, öğrenciler, arkadaşlarım, eski, gerçekten artık kullanılacak halde olmayan denim getirdiler. Ben bunları yıllarca biriktirdim. Yeri geldi eskicilerden satın aldım. Artık tekstil, giyim olarak işe yaramayacak, atılacak bir parçayı alıp işledim, kestim, biçtim, tekrardan hayata döndürdüm. Sürdürülebilir tasarımı da burada ele almış oldum."

Bilvar, tasarımlarını farklı teknikler kullanarak yaptığını ve ortaya farklı eserler çıktığını dile getirdi.

Sergilenen çalışmalarına olumlu dönüşler aldığını aktaran Bilvar, yeni tasarımları için eski kotları toplamaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kullanılmayan kotlar öğretim görevlisinin elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor
Kullanılmayan kotlar öğretim görevlisinin elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor
Kullanılmayan kotlar öğretim görevlisinin elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor
Kullanılmayan kotlar öğretim görevlisinin elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kullanılmayan kotlar öğretim görevlisinin elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor - Son Dakika

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