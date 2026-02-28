Külliye\'de Ramazan Konseri

Başkentte "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri kapsamında Ömer Karaoğlu ve Eşref Ziya sahne aldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Eşref Ziya "Kardan Aydınlık", "Bir Güneş Doğuyor", "Ağlama Karanfil" gibi eserlerden oluşan seçkiyi seslendirdi.

Ömer Karaoğlu da aralarında "Hüdaya Açmışız Ellerimizi" ve "Arzuhal" isimli parçaların yer aldığı, ramazanın maneviyatını yansıtan repertuvarı sundu.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği konser, dinleyiciler tarafından beğeniyle takip edildi.