Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bayburt'un ödüllü müzelerini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Bayburt'ta Beşpınar köyündeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile Bayraktar köyündeki Baksı Müzesini ziyaret etti.

Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri" yarışmasında "2021 Silletto Ödülü"ne layık görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin kurucusu Kenan Yavuz, müzeyi gezen Alpaslan'a bilgi verdi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, daha sonra sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın kurduğu, Avrupa Konseyi 2014 Yılı Müze Ödülü ile aynı yıl TBMM Onur Ödülü ve daha birçok ödüle layık görülen Baksı Müzesi'ne geçti.

Burada Osman Dinç'in "Gözlem Evi" sergisinin açılışını yapan Alpaslan, tarih ve kültür şehri Bayburt'ta olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Alpaslan, Bayburt'un çok büyük tarihi olayları ve kültürel gelişmeleri bünyesinde barındırdığını belirterek, bunu da kentin iki ucuna kurulan ve dünya ölçeğinde ödül alan müzeleriyle kanıtladığını anlattı.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ve Baksı Müzesi'nin müzecilikte dünyaya örnek olduğunu ifade eden Alpaslan, şöyle konuştu:

"Bayburt gibi dünyanın bir köşesine birçok insanı, birçok sanatçıyı, bilim adamından gazetecisine kadar birçok insanı buraya çekmiş bu güzel yatırımlar, ilgi odağı olmuş, sanat merkezi olmuş çok özel yatırımlar. Ben bundan dolayı Sayın Hüsamettin Koçan'ı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bu büyük özel yatırımı yaptığı için Kültür ve Turizm Bakanlığı adına şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde Kenan Yavuz'u da bu güzel yatırımı için tebrik ediyorum."

Alpaslan, "Gözlem Evi" sergisi dolayısıyla heykeltıraş Osman Dinç'i de tebrik ederek, burada verilen mesajların çok önemli olduğunu aktardı.

Dinç'in güzel bir sergiye öncülük yaptığını belirten Alpaslan, şunları söyledi:

"Sayın Koçan'ın da deyimiyle, onun yapmış olduğu bu öncülük sayesinde Baksı inşallah daha güzel, daha önemli, daha uluslararası büyük sergilere de imza atarak burayı bir kültür merkezi, sanatın merkezi zaten olmuş durumda, inşallah ilgi odağı haline getirecek. Dolayısıyla Bakanlığımızın görmüş olduğu misyonun, fonksiyonun Hüsamettin Koçan bizim adımıza yapmış olacak, yapıyor. Ben bunun için de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de bu özel, güzel çalışmaları, örnek çalışmaları burada devam ettirmek adına Bakanlık olarak kendisine her türlü desteği vereceğimizi, vermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum."

Baksı Müzesi Kurucusu Hüsamettin Koçan ise Osman Dinç'in olağanüstü bir sergi açtığını dile getirdi.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a ziyaretlerinde, Vali Cüneyt Epcim, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal ile Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci eşlik etti.