Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu, Kayseri'de "62. Kütüphane Haftası" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
30.03.2026 14:17
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Son 8 yılda 221 kütüphaneyi hizmete sunduk. 320 kütüphanemizi yeniden yapılandırdık." dedi.

Mumcu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde bulunan İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "62. Kütüphane Haftası" programında yaptığı konuşmada, hafta dolayısıyla kütüphanecilere, akademisyenlere ve kültür hayatına katkı sunanlara teşekkür etti.

Kütüphanelerin, milletin hafızasını diri tuttuğunu vurgulayan Mumcu, şunları kaydetti:

"Kütüphanelerimiz sadece kitapların raflarda sıralandığı mekanlar olmaktan artık çıkıyor. Yaşayan, üreten ve dönüştüren mekanlar oluşturmuş durumdayız. Bakanlık olarak hayata geçirdiğimiz 'yaşayan kütüphane vizyonu' bu dönüşümün en önemli ve güçlü ifadesidir. Bu vizyon doğrultusunda başlattığımız kütüphaneler hamlesiyle ülkemizin dört bir yanında önemli bir atılım gerçekleştirdik. Son 8 yılda 221 kütüphaneyi hizmete sunduk. 320 kütüphanemizi yeniden yapılandırdık. Bununla da yetinmiyor 100'e yakın kütüphanemizi de yeniden yapılandırmaya, sıfırdan inşa etmeye ve restorasyon çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu rakamlar sadece fiziki dönüşümü değil aslında aynı zamanda zihinsel ve kültürel bir dönüşümü de ifade etmektedir."

Mumcu, kütüphanelerin bilginin üretildiği, sanatın ve yaratıcılığın geliştiği, sosyal etkileşimin güçlendiği çok güçlü bir yaşam merkezi olduğunu belirtti.

Vali Gökmen Çiçek ise Kayseri'de kütüphanelere önem verilmesinden mutlu olduğunu, buraların öğrencilere fayda sağladığını dile getirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da 2025 yılında belediyeye ait 15 kütüphanede 2 milyona yakın ziyaretçi sayısına ulaştıklarını aktardı.

Programda, AK Parti Kayseri milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da konuşma yaptı.

Programa, il protokolü, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 14:28:26.
