Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne'de "Sokak Sağlıklaştırma" çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne'de "Sokak Sağlıklaştırma" çalışmalarını inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne\'de "Sokak Sağlıklaştırma" çalışmalarını inceledi
12.06.2026 19:13
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne'de tarihi dokunun korunması amacıyla yürütülen sokak sağlıklaştırma projesi kapsamındaki çalışmaları inceledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Edirne'de tarihi dokunun korunması amacıyla yürütülen sokak sağlıklaştırma projesi kapsamındaki çalışmaları inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne programı kapsamında kente gelen Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Edirne Valiliğince Saraçlar Caddesi'nde yürütülen proje kapsamında restore edilen iş yerlerini ziyaret etti.

Ersoy, iş yeri sahipleriyle sohbet ederek görüş ve taleplerini dinledi.

Kuyumcu Erkan Güler, yapılan çalışmalar dolayısıyla Ersoy'a teşekkür ederek, Saraçlar Caddesi'nin daha estetik bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında Ersoy'a bilgi verdi.

İncelemeler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Ersoy, fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Edirne'de 'Sokak Sağlıklaştırma' çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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