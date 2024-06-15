Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Kurban Bayramı için trafik kurallarına dikkat çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Kurban Bayramı için trafik kurallarına dikkat çağrısı yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatandaşların memleketlerine veya turizm bölgelerine yapacakları seyahatlerde trafik kurallarına dikkat etmelerini ve güvenli sürüş için daha hassas olmalarını temenni etti.

15.06.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Birçok vatandaşımızın memleketlerine ya da turizm beldelerine yapacakları seyahatlerde, trafik kurallarına dikkat edilmesi ve güvenli sürüş için çok daha hassas olunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı'na erişirken bir kez daha bereket ve paylaşmayla dolu günlere kavuşmanın sevincinin yaşandığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, neşe ve huzur dolu bir bayram tatili diliyorum. Birçok vatandaşımızın memleketlerine ya da turizm beldelerine yapacakları seyahatlerde, trafik kurallarına dikkat edilmesi ve güvenli sürüş için çok daha hassas olunmasını temenni ediyorum. Bayramımızın, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi dileğiyle bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

Kültür ve Turizm Bakanı, Kurban Bayramı, Mehmet Ersoy, trafik, Trafik, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Kurban Bayramı için trafik kurallarına dikkat çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
14:52 Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum
14:47 Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 17:49:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Kurban Bayramı için trafik kurallarına dikkat çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement