Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Kurban Bayramı için trafik kurallarına dikkat çağrısı yaptı

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Birçok vatandaşımızın memleketlerine ya da turizm beldelerine yapacakları seyahatlerde, trafik kurallarına dikkat edilmesi ve güvenli sürüş için çok daha hassas olunmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurban Bayramı'na erişirken bir kez daha bereket ve paylaşmayla dolu günlere kavuşmanın sevincinin yaşandığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza hayırlı, bereketli, neşe ve huzur dolu bir bayram tatili diliyorum. Birçok vatandaşımızın memleketlerine ya da turizm beldelerine yapacakları seyahatlerde, trafik kurallarına dikkat edilmesi ve güvenli sürüş için çok daha hassas olunmasını temenni ediyorum. Bayramımızın, ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi dileğiyle bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."