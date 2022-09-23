Vali Kırbıyık Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sezon açılış konserini dinledi - Son Dakika
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Vali Kırbıyık Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sezon açılış konserini dinledi

23.09.2022 13:02
Vali Kırbıyık Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sezon açılış konserini dinledi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, sezon açılış konseri verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, sezon açılış konseri verdi.

Türk Ocağı Caddesi'ndeki topluluk binasında düzenlenen "Bir Eylül Akşamı" konserine müzikseverler ilgi gösterdi. Sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk idaresindeki konserde, Türk sanat müziği eserleri seslendirildi.

Konseri Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık'da dinledi.

Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe, AA muhabirine, yeni sezonda kentin tarihi mekanlarında konserler vereceklerini söyledi.

Edirne Büyük Sinagog ve Bulgar Kilisesinin bahçesinde konser vermeyi planladıklarını belirten Bahçe, "Muradiye Camisi'nin bahçesinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu ile Mevlevi ayini düzenlenecek. Ayrıca İtalyan Kilisesi'nde de konser yapmayı planlıyoruz. Topluluk binamız tarihi bir bina olduğu için konserlerimizin çoğunluğunu burada vereceğiz. Tüm müzikseverleri konserlerimize bekliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Edirne, Rumeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vali Kırbıyık Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sezon açılış konserini dinledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vali Kırbıyık Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sezon açılış konserini dinledi - Son Dakika
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