Kürtçe sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi - Son Dakika
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Kürtçe sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi

15.03.2022 15:49

Kürtçe sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgiBİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kürtçe olarak sahnelenen "Mem ü Zin" adlı müzikal, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Kürtçe sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi

BİTLİS Bitlis'in Tatvan ilçesinde Kürtçe olarak sahnelenen "Mem ü Zin" adlı müzikal, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Tatvan Kültür Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda sahnelenen Kürtçe müzikal tiyatro, izleyiciler tarafından yoğun ilgi gördü. Klasik Kürt edebiyatının önemli yazarlarından Ahmed-i Hani'nin eseri olan Mem ü Zin, Cizre Beyi Mir Zeynuddin'in kız kardeşi Zin ile Divan katibinin oğlu olan Mem arasında yaşanan gerçek aşk öyküsünü konu ediyor. Kaynağı Dengbej Reso'dan alınan hikaye, yönetmen Mirza Metin tarafından sahneye taşındı. Dans ve dengbejlerin ağırlıkta olduğu oyunda Mem karakterini Kenan Demir, Zin karakterini ise Pelda Bal Demir canlandırdı.

Gerçek bir hayat hikayesinin çok güzel sahnelendiğini söyleyen üniversite öğrencisi Muhammet Beyazelma, "Bugün tiyatro için buraya geldik. Gerçekten çok güzeldi. Tiyatronun konusu, Dengbej Reso'nun seslendirdiği Mem u Zin'in hikayesiydi. Çok güzel bir şekilde sahnelediler. Çok başarılıydı. Biz de keyifle seyrettik. Bu tür tiyatroların devamının gelmesini istiyoruz" dedi.

Mem ü Zin'in yaşanılmış efsanevi bir olay olduğunu belirten Hakan Torun Oral ise "Mem ü Zin bu bölgenin kanayan yarasıdır. Hiçbir zaman kabuk tutmadı. Bütün gençlerin yüreğinde Mem ü Zin gibi bir aşk yatar. Mem'in yükünü hafifletmek için onun acısı acımızdır deyip bugüne kadar paylaştık. Kürt tarihinde özellikle Ahmed-i Hani önemli bir yer tutar. Mem ü Zin, farklı bir sevda, bakış ve farklı bir kültürdür. Bugüne kadar geldiyse bundan sonra da sürecektir. Mem ü Zin bir sevdadır ve kültürdür. Bunun dille, dinle, renkle bir alakası yoktur. Yaşanılmış efsanevi bir olaydır ve günümüze kadar hem dengbejler vasıtasıyla hem de Ahmed-i Hani'nin eserleriyle bugüne kadar gelmiştir. Güzel bir oyundu. Organizasyonu sağlayanların, köprü oluşturanların ve bugüne kadar getirenlerin ve bundan sonra götürecek olanların da emeğine sağlık" ifadelerini kullandı.

Kürtçe sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi
Kürtçe sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi
Kürtçe sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi

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Tiyatro, Müzikal, Tatvan, Kürtçe, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kürtçe sahnelenen tiyatro oyununa yoğun ilgi - Son Dakika


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