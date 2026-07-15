Kuşadası Belediyesi'nden Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazılarına kesintisiz destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası Belediyesi'nden Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazılarına kesintisiz destek

Kuşadası Belediyesi\'nden Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazılarına kesintisiz destek
15.07.2026 09:30  Güncelleme: 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, binlerce yıllık geçmişe sahip Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'ndeki bilimsel kazı çalışmalarına verdiği nakdi ve ayni desteği yeni bir protokolle sürdürecek.

Kuşadası Belediyesi, kentin binlerce yıllık geçmişini gün yüzüne çıkaran ve Anadolu'nun en önemli arkeolojik alanlarından biri olarak kabul edilen Kadıkalesi-Anaia Höyüğü'nde yürütülen bilimsel kazı çalışmalarına verdiği desteği aralıksız sürdürüyor.

Prehistorik dönemden Osmanlı Cihan Devleti'ne kadar uzanan geniş bir zaman diliminde kesintisiz yerleşim alanı olarak kullanılan höyükte gerçekleştirilen kazılar için, 2001 yılından bu yana devam eden nakdi ve ayni destekler yeni bir hizmet protokolüyle bir kez daha güvence altına alındı.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık Makamı'nda düzenlenen imza töreninde, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile Kadıkalesi (Anaia) Kazıları Bilimsel Sorumlusu ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Suna Çağaptay, ortak hizmet protokolünü imzaladı. İmzalanan protokolle birlikte höyükte yürütülen bilimsel kazı çalışmalarının kesintisiz devam etmesi hedeflenirken, Kuşadası Belediyesi de kazı ekibine ihtiyaç duyulan nakdi ve ayni desteği sağlamayı sürdürecek.

Kültürel değerlerin korunmasının gelecek nesillere bırakılacak en önemli miraslardan biri olduğunu vurgulayan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, belediye olarak tarihi mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Kadıkalesi/Anaia Höyüğü'nde Hitit, Antik Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait oldukça önemli buluntular gün yüzüne çıkarılıyor. Kentimizin tarihini aydınlatacak ve geçmişimizi geleceğe taşıyacak bu bilimsel çalışmalar büyük bir değer taşıyor. Kuşadası Belediyesi olarak, kültürel mirasımıza sahip çıkmayı görev biliyor, 2001 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonra da kazı çalışmalarına nakdi ve ayni desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kuşadası Belediyesi'nden Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazılarına kesintisiz destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Türkiye’ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası Bakan Bayraktar’dan açıklama var Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var
15 Temmuz’un izleri Marmaris’teki otelde aynen korunuyor 15 Temmuz'un izleri Marmaris'teki otelde aynen korunuyor
Süper hücre Tekirdağ’ı vurdu Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Süper hücre Tekirdağ'ı vurdu! Felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü Arkadaşına verdiği düğün hediyesi şaşkınlık yarattı: Davetliler hem şaşırdı hem güldü

08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
07:33
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner tutuklandı
01:41
Milas’taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
Milas'taki 8 saattir yanıyor: 350 otel ve 770 tatil sitesi boşaltıldı
23:56
Dünya Kupası’ndaki ilk finalist İspanya
Dünya Kupası'ndaki ilk finalist İspanya
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 10:06:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi'nden Kadıkalesi-Anaia Höyüğü kazılarına kesintisiz destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.