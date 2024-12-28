Küstüm Aynasıyla Barışma Geleneği

Kültür Sanat

Bu ayna çiftleri barıştırıyor

Osmanlı'dan kalma bu gelenekle çiftler bir saniye bile küs duramıyor

"Küstüm aynası" ile yüzyıllardır süren gelenek

KOCAELİ - Osmanlı döneminden kalma "Küstüm aynası" evli çiftlerin bir saniye bile dargın kalmasına müsaade etmiyor. Yüzyıllardır süren gelenekte, gelin eşine küstüğünde aynayı çevirir ve gönlünü alana kadar beklerdi. Günümüzde çok az kişi tarafından bilinen bu gelenekte aynalar antika pazarında sergileniyor.

Osmanlı döneminde eşler arasında yüzyıllardır kullanılan ve "Küstüm aynası" olarak bilinin aynanın hikayesi ile günümüz çiftlerine ışık tutuyor. Geleneğe göre, çiftlerden biri eşlerine küstüğünde aynayı ters çevrilip gönül alana kadar öyle durur, gönül alındıktan sonra ise düz yüzü çevrilir. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de kurulan antika festivalinde en özel parçalardan biri olan ayna, çiftler tarafından özellikle hikayesiyle dikkat çekiyor.

"Eskiden gelin eşine küstüğünü anlatmak için aynayı ters asarmış"

30 yıldır antika eserleri ile uğraştığını söyleyen esnaf Cüneyt Başar, "Osmanlı'dan kalma 'Küstüm aynası' adlı antika eserimiz var. İçi kehribar, üstü de gümüş kaplama ile yapılmış. Eskiden gelin eşine küstüğünü anlatmak için aynayı ters asarmış. O zamanlar çok da küs kalınmazmış, dargınlık en fazla bir gün sürermiş. Elimde bulunan ayna aşağı yukarı 100 yıllık bir eser. Küçükten büyüğe doğru 4 parçaydı, diğerleri satıldı. Genelde antika eserler köylerden çıkıyor. Ancak değerinin de farkına varıldığı için kimse antikayı vermek istemiyor. Hurda fiyatı da yükseldiği için dekoratif ürünlerde bize pahalı geliyor. Küstün aynasını ortalama bin TL'den satıyoruz. Keşke herkes alsa da evine bir tane koysa. Eşler birbirlerine küs kalmaz hemen dargınlığı anlayıp birbirlerinin gönlünü alırlar" şeklinde konuştu.