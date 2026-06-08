Kütahya'da 36. Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kütahya'da 36. Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı

Kütahya\'da 36. Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı
08.06.2026 11:46
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Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, 36. yıl sonu sergisini Sera AVM'de gerçekleştirdi.

Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi, geleneksel yıl sonu etkinlikleri kapsamında muhteşem bir sergiye imza attı. Öğrencilerin yıl boyunca büyük bir emekle hazırladığı 36. Yıl Sonu Resim Sergisi, Sera AVM'de kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Serginin açılış törenine; İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Topuz, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Han Kara ve Kadir Şahin, Güzel Sanatlar Derneği Başkanı Mustafa Kemal Altınsoy, Doruk Medya Yöneticileri Ahmet Arabacı ve Fatma Çakır'ın yanı sıra çok sayıda okul müdürü, öğretmen, öğrenci ve sanatsever katıldı.

Geleceğin sanatçılarının elinden çıkan sergide, teknik çeşitlilik dikkat çekti. Toplam 45 öğrencinin özgün bakış açılarını yansıttığı 65 eserin yer aldığı sergide; karakalem, guaj boya, sulu boya, akrilik boya, yağlı boya ve pastel boya teknikleriyle üretilen tabloların yanı sıra el emeği göz nuru seramik eserler de protokol ve vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Açılış kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri ve davetliler sergiyi dolaşarak öğrencilerden eserlerin yapım aşamaları ve hikayeleri hakkında bilgiler aldı. Katılımcılar, genç yeteneklerin performanslarını takdir ederek başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da 36. Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da 36. Yıl Sonu Resim Sergisi Açıldı - Son Dakika
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