Kütahya'da 934 yıllık ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim bulundu

Kültür Sanat

Ceylan derisi ciltli el yazması 934 yıllık Kur'an-ı Kerim Kütahya'da

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak:

"1090 yılına dair el yazması bu eser, gerek cildi ve kağıdının göz alıcı kalitesiyle gerekse kağıt ve cildi üzerindeki süslemeleriyle müstesna bir özellik ve güzelliktedir"

"Türklerin askeri güç yanında ilim, kültür ve sanat gücüyle Doğu'dan Batı'ya doğru genişlediğini gösteren çok sayıdaki delilden birisi de bu kütüphanedeki Kur'an-ı Kerim'dir"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Tavşanlı Zeytinoğlu Halk Kütüphanesi'nin en değerli hazinesinin 1090 yılına dair kaydı bulunan ceylan derisi cildi ve mükemmel hattı olan el yazması Kur'an-ı Kerim olduğunu belirtti.

Tavşanlı Zeytinoğlu Kütüphanesi kültürel, tarihi ve sanat değeri yüksek Arapça, Farsça ve Osmanlıca 2 bin 540 yazma eserin yanında geleneksel Türk sanatımızın örneklerini taşıyan dünyada tek yazması bulunan eserleri bünyesinde bulunduran zengin bir kütüphane olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Kütüphanenin en değerli eserinin Hicri 483 Miladi 1090 yılına dair kaydı olan ceylan derisi ciltli el yazması Kur'an-ı Kerim ve Farsça kelime tercümesi üniversitemizin katkılarıyla gün yüzüne çıkartılmıştır" dedi.

"Türkler Kur'an-ı Kerim'in hadimleri olarak ona en büyük değeri vermiştir"

"1071'de Malazgirt Zaferini kazanan Türkler sadece kılıç gücüyle bu toprakları yurt edinmemiştir. Bir ellerinde de ilim ve sanat vardır" diyen Rektör Kızıltoprak, "Türk İslam Medeniyetinde kitap denilince akla elbette Kuran'ı Kerim gelir ve ona olan sonsuz saygının bir ürünü olarak bu eserlerin yazılmasına, süslenmesine ve tertibine çok büyük önem verilir. Zeytinoğlu Kütüphanesinde bulunan Kur'anı Kerim de cilt ve kağıt açısından kondisyonu çok mükemmel durumdadır. Bu eser, Anadolu'nun Türklerin kadim yurdu olduğunu kanıtlayan çok değerli bir tapu senedi mesabesindedir. 1071'de Malazgirt Zaferini kazanan Türkler sadece kılıç gücüyle bu toprakları yurt edinmemiştir. Bir ellerinde de ilim ve sanat vardır. Gönüllerinde, dillerinde ve ellerinde Kur'an-ı Kerim vardır. 1090 yılına dair el yazması bu eser, gerek cildi ve kağıdının göz alıcı kalitesiyle gerekse kağıt ve cildi üzerindeki süslemeleriyle müstesna bir özellik ve güzelliktedir. Türklerin askeri güç yanında ilim, kültür ve sanat gücüyle Doğu'dan Batı'ya doğru genişlediğini gösteren çok sayıdaki delilden birisi de bu kütüphanedeki Kur'an-ı Kerim'dir. Anadolu ve Balkanları yurt edinen Türkler Kur'an-ı Kerim'in hadimleri olarak ona en büyük değeri vermiş ve hep başköşede tutmuştur. Zeytinoğlu Kütüphanesi'nin değerine değer katan bu eser tarihçi, ilahiyatçı, dil bilimci akademisyenler yanında, cilt, hat ve tezhip sanatı alanındaki sanatkar ve akademisyenlerin bilimsel ve sanat çalışmalarına açıktır. Bu çalışmalar yapıldıkça Kütüphanenin Türk-İslam medeniyetine katkıları artarak devam edecektir Bir dönem devrin padişahlarına, vezirlerine ve devlet büyüklerine sunulan önemli kişilerin kütüphaneleri için yazılan bu eserler, Türk İslam medeniyetinin büyüklüğünü, sahip olduğu zengin mirası gelecek nesillerimize hatırlatan kültürel mirasımızdır" ifadelerini kullandı.