Asırlık Hayır Geleneği Kütahya\'da Sürdürüldü

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyü Şehitler mahallesi Kellayakası mevkiinde, atalardan miras kalan asırlık gelenek bu yıl da hem köy halkını hem de çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşları bir araya getirdi.

Türkmen Dede Türbesi'nin hemen alt yamacında bulunan 4-5 hanelik mezrada düzenlenen geleneksel hayır etkinliğine katılım yoğun oldu. Etkinlik kapsamında merhumların ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dualar edildi. Programın ardından mahalle meydanına kurulan çadırda davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Geleneksel hayır etkinliğinin manevi boyutuna ve sosyal dayanışmaya katkısına değinen köy sakinlerinden Hüseyin Korkmaz, "Buradaki hayır her sene düzenli olarak yapılır. Yukarıda Türkmen Dede Türbemiz var. Maneviyat ruhu ve geçmişlerimizin ruhu için her yıl Eylül ayında bu mevlit okunur. Mezra yeri olduğu için uzaktan yakından birbirini göremeyen akraba ve dostlar, yılda bir kez de olsa bu vesileyle görüşüp hasret gideriyor. Tam bir dayanışma örneği yaşanıyor. Bu geleneği sürdürenlerden Allah razı olsun" dedi.

Geleneğin nesilden nesile aktarıldığını belirten Gülhizar Korkmaz ise, "Anneannemizden, büyüklerimizden kalan bu güzel geleneği şimdi dört kardeş evlatları birlikte sürdürüyor. Bizler de elimizden geldiğince maddi ve manevi destekte bulunmaya çalışıyoruz. Yoğun ve çok güzel bir gün yaşandı. Katılan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun, yapılan hayırları kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Geleneksel hayır programı, vatandaşların sohbet edip kaynaşmasının ardından sona erdi.