Asırlık Hayır Geleneği Kütahya'da Sürdürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asırlık Hayır Geleneği Kütahya'da Sürdürüldü

Asırlık Hayır Geleneği Kütahya\'da Sürdürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Emet'teki Sülye köyünde asırlık gelenek, Türkmen Dede Türbesi yakınında düzenlenen hayır etkinliğiyle yaşatıldı; Kur'an, mevlit ve duaların ardından katılımcılara ikramlar sunuldu, dayanışma örneği sergilendi.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Sülye köyü Şehitler mahallesi Kellayakası mevkiinde, atalardan miras kalan asırlık gelenek bu yıl da hem köy halkını hem de çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşları bir araya getirdi.

Türkmen Dede Türbesi'nin hemen alt yamacında bulunan 4-5 hanelik mezrada düzenlenen geleneksel hayır etkinliğine katılım yoğun oldu. Etkinlik kapsamında merhumların ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak dualar edildi. Programın ardından mahalle meydanına kurulan çadırda davetlilere ikramlarda bulunuldu.

Geleneksel hayır etkinliğinin manevi boyutuna ve sosyal dayanışmaya katkısına değinen köy sakinlerinden Hüseyin Korkmaz, "Buradaki hayır her sene düzenli olarak yapılır. Yukarıda Türkmen Dede Türbemiz var. Maneviyat ruhu ve geçmişlerimizin ruhu için her yıl Eylül ayında bu mevlit okunur. Mezra yeri olduğu için uzaktan yakından birbirini göremeyen akraba ve dostlar, yılda bir kez de olsa bu vesileyle görüşüp hasret gideriyor. Tam bir dayanışma örneği yaşanıyor. Bu geleneği sürdürenlerden Allah razı olsun" dedi.

Geleneğin nesilden nesile aktarıldığını belirten Gülhizar Korkmaz ise, "Anneannemizden, büyüklerimizden kalan bu güzel geleneği şimdi dört kardeş evlatları birlikte sürdürüyor. Bizler de elimizden geldiğince maddi ve manevi destekte bulunmaya çalışıyoruz. Yoğun ve çok güzel bir gün yaşandı. Katılan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun, yapılan hayırları kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Geleneksel hayır programı, vatandaşların sohbet edip kaynaşmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Kütahya, Miras, Emet, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Asırlık Hayır Geleneği Kütahya'da Sürdürüldü - Son Dakika

Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
Denizde gelen acı son Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi Denizde gelen acı son! Kalp krizi geçiren 63 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi
Emekli öğretmenden kahreden haber Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı KPSS’ye 1 saniye geç kaldı, sınava alınmadı!
Icardi’nin son hali ortaya çıktı Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek Icardi'nin son hali ortaya çıktı! Sarı-kırmızılı taraftar bu detayı çok sevecek

13:26
El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı Yorumu size bırakıyoruz
El kadar çocukları sıraya dizip tek tek yumrukladı! Yorumu size bırakıyoruz
13:02
“Seni özlüyoruz“ diyen Fenerbahçeliye Osayi’den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
"Seni özlüyoruz" diyen Fenerbahçeliye Osayi'den Türkçe yanıt: Bu yorumu unutma
12:53
Ahbap deposunda dikkat çeken manzara 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
Ahbap deposunda dikkat çeken manzara! 895 çadır, 600 yatak, 102 elektrikli bisiklet...
12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 13:53:22. #7.12#
SON DAKİKA: Asırlık Hayır Geleneği Kütahya'da Sürdürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement