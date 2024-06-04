Kütahya'da Gelinciklerin Kırmızı Görüntüsü Göz Kamaştırıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kütahya'da Gelinciklerin Kırmızı Görüntüsü Göz Kamaştırıyor

Kütahya\'da Gelinciklerin Kırmızı Görüntüsü Göz Kamaştırıyor

Kütahya'da yaz mevsiminin başlamasıyla ekili yeşil arazilerde kıpkırmızı gelincikler açtı. Gümüşköy'deki tarla, dronla çekilen görüntülerle adeta kırmızı bir halıya dönüştü. Gelinciklerin arasında fotoğraf çektirenler, tarlanın muhteşem manzarasını övdü.

04.06.2024 10:07
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Kütahya'da havaların iyice ısınmasıyla ekili yeşil arazilerde kıpkırmızı rengiyle gelincikler açtı.

Yaz mevsiminin başlamasıyla özellikle kent merkezini çevre il ve ilçelere bağlayan yolların kenarlarını "kırmızıya boyayan" gelincikler dikkati çekiyor.

"Gün gülü" olarak da bilinen gelincikler, merkeze bağlı Gümüşköy'de yaklaşık 10 dönüm ekili arazide de kendini gösterdi.

Adeta kırmızı bir halı görünümüne bürünen tarla, dronla görüntülendi.

Araçlarıyla geçerken tarlayı görenler, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmiyor.

Köyde çiftlik evi bulunan ve ailesiyle gelinciklerin arasında fotoğraf çektiren Hamza Çil, tarlanın manzarasının muhteşem olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da Gelinciklerin Kırmızı Görüntüsü Göz Kamaştırıyor - Son Dakika

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