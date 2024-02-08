Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü, Kütahya\'nın iğne oyasına coğrafi işaret tescili aldı

Kültür Sanat

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü şehre değer kattı

KÜTAHYA - Kütahya'nın iğne oyası, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünün araştırmaları ve Kütahya Valiliği tarafından yapılan başvuru ile coğrafi işaret tescili aldı.

2016 yılında Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünün kurulması ile birlikte Kütahya'nın kadim kültürüyle ilgili önemli gelişmeler olduğunu ve en önemli konunun Kütahya'nın iğne oyası olduğunu söyleyen Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, "Kütahya'nın merkezinde ve ilçelerinde iğne oyalarını araştırdık. Kadınlarımızın sandıklarına girerek bu iğne oyalarının birer replikalarını yaptık. 120 adet replikaya ulaştık. Bununla ilgili bir kitabımız basıldı. Bu yayından sonra coğrafi işaret alma çabalarına giriştik ve Kütahya Valiliği adına başvuru yaptık. Zafer Kalkınma Ajansından gelen eğitimcilerimizle Kütahyamıza coğrafi işaret tescilini, Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünün araştırmaları sonucunda kazandırmış bulunmaktayız. Bu sevinci Kütahya olarak yaşadık. Kütahyamıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.