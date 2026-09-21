Kütahya Valisi Işın, Anadolu Beylerbeyliği yazarı Zeynep Kurt\'u tebrik etti

"Anadolu Beylerbeyliği (14. Yüzyıl-16. Yüzyıl)" adlı kitabın yazarı Zeynep Kurt, Kütahya Valisi Musa Işın'ı makamında ziyaret ederek hazırladığı çalışmayı takdim etti.

Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Zeynep Kurt, kitabın içeriği hakkında Vali Musa Işın'a bilgi verdi. Kurt, çalışmasında Osmanlı Devleti'nin taşra teşkilatlanmasında önemli bir yere sahip olan Anadolu Beylerbeyliği'nin 14. ve 16. yüzyıllar arasındaki idari yapısını, yönetici kadrolarını ve işleyiş mekanizmalarını ele aldığını aktardı.

Ziyarette ayrıca eserin hazırlanma süreci ve Anadolu Beylerbeyliği'nin Osmanlı yönetim sistemi içerisindeki yeri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Kitabını Vali Musa Işın'a takdim eden Zeynep Kurt, kabulünden dolayı teşekkür etti. Vali Işın ise tarih alanındaki çalışmasından dolayı Kurt'u tebrik ederek eserinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.