Kütahya Valisi Işın, müzeyi Avrupa standartlarında buldu, sergide 3 bin 300 eser var

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Müzesi'nin Avrupa standartlarını aratmayacak nitelikte olduğunu belirterek, müzede 62 bin 701 tarihi eserin bulunduğunu, 3 bin 300 eserin ise sergilendiğini söyledi.

Müzedeki incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Musa Işın, müzenin Kütahya'nın binlerce yıllık tarihini yansıttığını belirterek, "Hep birlikte Kütahya müzemizi gezdik. Müze uzun bir süreden beri inşaatı devam eden bir müzeydi. Ancak gezdiğimizde, gördüğümüzde gerçekten olağanüstü ifade edilebilecek bir şekilde Avrupa standartlarını aratmayacak bir müzeye sahip olduğumuzu çok rahatlıkla görebiliyoruz" dedi.

Işın, müzedeki eser sayısına ilişkin, "Burada 62 bin 701 tarihi eser var. Sergilenen ise 3 bin 300 eserimiz mevcuttur. Geri kalanları muhafaza ediyoruz yine burada" ifadelerini kullandı.

"Kütahya'nın tarihini 6 bin yıl öncesine kadar görebiliyoruz"

Kütahya'nın tarihinin 6 bin yıl öncesine kadar uzandığını belirten Işın, "Kütahya'nın tarihini 6 bin yıl öncesine kadar bu müzeden görebiliyoruz ve götürebiliyoruz. Frigyalılar, Asurlular, Hititler, Romalılar, Selçuklular, Germiyanoğulları, Osmanlı Cihan Devleti, Cumhuriyet dönemini ihtiva edecek şekilde burada eserlerimiz mevcuttur. Kütahya'nın ne kadar kadim bir medeniyete sahip olduğunu müzemizde çok rahatlıkla görebiliyoruz" diye konuştu.

Müzenin modern ve çağdaş yöntemlerle hazırlandığını ifade eden Işın, "Müze tamamen modern ve çağdaş yöntemlerle yapıldı ve teşhir edilmiş vaziyettedir. Kütahya'nın medeniyetine, kültürüne baktığımız zaman gerçekten bunu hak ettiğini görüyoruz. Gün geçtikçe Kütahya'nın hazinelerini, saklı hazinelerini çok rahatlıkla gün ışığına çıkarıyoruz ve bunu milletimize, Türk toplumuna rahatlıkla gösterebiliyoruz" dedi.

"Kıymetli eserler burada sergilenecek"

Kütahya'nın birçok uygarlığa ev sahipliği yaptığını dile getiren Işın, "Kütahya bildiğiniz gibi kadim bir medeniyete sahiptir. Çok uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bu uygarlıkların o dönemki yaşantılarını, ürettiklerini burada sergileme imkanımız oldu. Aynı zamanda kazılarımız devam etmektedir. Bu kazılarda çıkabilecek olan kıymetli eserler yine burada milletimizin teveccühüne sunulacaktır" ifadelerini kullandı.

Müzenin kentin tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Vali Işın, "İnşallah bu Kütahya'mızın önemli tanıtım noktalarından bir tanesi olacaktır. Dolayısıyla bu müzemizin Kütahya'nın tanıtılmasına, kadim medeniyetinin gösterilmesine ve tanıtımına faydası olacağını düşünüyorum ve öyle görülüyor" diye konuştu.

Işın, "İnşallah Kütahya'mızın bir tarih ve turizm şehri olması noktasında daha büyük adımlarımız olacaktır. Bunları da inşallah hep beraber yakın bir zamanda göreceğiz. Bu müzemizin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Programa Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, bazı il protokolü üyeleri katıldı.