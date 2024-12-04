Litvanyalı Turistten Eşine Kapadokya Sürprizi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Litvanyalı Turistten Eşine Kapadokya Sürprizi

Eoksana Donelaote, eşine doğum günü hediyesi olarak Kapadokya tatili düzenledi.

04.12.2024 20:29
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Litvanyalı turist eşine doğum gününde Kapadokya gezisi hediye etti

NEVŞEHİR - Litvanyalı kadın turist Eoksana Donelaote, eşine doğum günü hediyesi olarak Kapadokya tatili hediye etti.

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesi dünyanın her yerinden gelen misafirlerini ağırlamaya devam ederken, birçok aktiviteye de ev sahipliği yapıyor.

Bu aktivitelerden birisini de Litvanyalı aile yaptı. Litvanyalı Eoksana Donelaote eşi Eoksana Donelaote'nın Kapadokya hayalini doğum gününde gerçekleştirdi.

Eoksana Donelaote yaptığı açıklamada "Eşinin Kapadokya bölgesini çok merak ettiğini ve ilk fırsatta gitmek istediğini biliyordum. Eşimin doğum gününü Kapadokya bölgesinde kutlamak için önceden plan yaptım. Bu plandan eşimin, çocuklarımın ve torunumun haberi yoktu. Onlara sürpriz yaparak Kapadokya tatiline gideceğimizi söylediğimde hepsi de çok mutlu oldu. Yanımızda çocuklarımız ve torunumuz var. Ailece eşime sürpriz yaparak doğum gününü Kapadokya'da kutlamak istedik. Bu gün eşimin doğum günü. Kendisine sürpriz yaparak sabah balona bindik. Şimdi de yerin metrelerce altındayız. Burada ailem ile birlikte olmak çok güzel. Eşim 50 yaşına Kapadokya'da girdi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Litvanyalı Turistten Eşine Kapadokya Sürprizi - Son Dakika

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