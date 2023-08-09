Lübnan Barbie Filmini Vizyona Sokmayacak - Son Dakika
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Lübnan Barbie Filmini Vizyona Sokmayacak

09.08.2023 18:11

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, ABD yapımı Barbie filminin ahlaki ve dini değerlere aykırı olduğunu ve eş cinselliği öne çıkardığını belirterek, filmin vizyona girmeyeceğini açıkladı. Murtaza, filmin çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği gerekçesiyle Lübnan İçişleri Bakanlığı'na gönderildiğini ifade etti.

Lübnan Kültür Bakanı Muhammed Murtaza, ABD yapımı Barbie filminin "ahlaki ve dini" değerlere aykırı olduğu ve eş cinselliği öne çıkardığı gerekçesiyle vizyona girmeyeceğini belirtti.

Murtaza, Lübnan'da yakın zamanda gösterime girmesi planlanan "Barbie" filmi hakkında yazılı açıklama yaptı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayımlanan açıklamaya göre Murtaza, ABD yapımı filmin Lübnan'daki dini ve ahlaki değerlerle örtüşmediğini, eş cinselliği öne çıkardığını, aile ve evlilik değerlerinin altını oyduğunu vurguladı.

Filmin özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği kanaatine varıldığını belirten Murtaza, filmin gösterime girmemesi için Lübnan İçişleri Bakanlığı'na ilgili kararın gönderildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Lübnan Barbie Filmini Vizyona Sokmayacak - Son Dakika


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