Luma Kısa Film Festivali'ne geri sayım başladı - Son Dakika

Hayal ettiği· kısa film projelerini· gerçekleştirmek isteyen öğrencileri· desteklemek ve genç yetenekleri· teşvik etmek amacıyla bu yıl ilki düzenlenen Luma Kısa Film Festivali, 24-26 Mayıs tarihleri· arasında, Yeditepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında kısa film gösterimlerinin yanı sıra, söyleşiler ve atölye çalışmaları yapılacak.

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ve Ay Yapım, hayal ettiği film projelerini gerçekleştirmek isteyen yetenekli gençleri desteklemek amacıyla, 24-26 Mayıs tarihleri arasında, Luma Kısa Film Festivali'ni düzenliyor. Festivalde sadece öğrencilerin başvurabileceği üç yarışmalı bölüm gerçekleştirilecek. Kısa Film Yarışması için 27 Nisan, Kısa Film Senaryosu Yarışması için 6 Mayıs ve Uzun Metraj Film Senaryosu Yarışması için 13 Mayıs'a kadar başvurular festivalin web sitesi lumakisafilm.yeditepe.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

SENARYONU GÖNDER, KISA FİLME DÖNÜŞSÜN

Luma Kısa Film Festivali, üretim aşamasındaki projeleri destekleyerek genç yetenekli öğrencilerin senaryo yazmasını ve film çekmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. Yeditepe Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü öğretim üyeleri ile Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü Yönetim Kurulu'nun ön jüriyi oluşturduğu festivalde, Kısa Film Senaryo Yarışması kapsamında senarist Ece Yörenç, yapımcı Kerem Çatay ve yönetmen Onur Saylak'tan oluşan jüri, öğrencilerin kısa film senaryolarını ve proje dosyalarını değerlendirecek ve üç kısa film projesine 15.000'er TL kısa film yapım desteği ödülü verilecek. Festivalde uzun metraj senaryo yazan öğrenciler için de bir yarışma var. Uzun metraj senaryo yarışması kapsamında yönetmenler Ahmet Katıksız, Erdem Tepegöz ve Pelin Esmer'den oluşan jüri senaryoları değerlendirecek ve bir projeye "En İyi Senaryo Ödülü" olarak 15.000 TL destek verilecek.

KISA FİLM YARIŞMASI

Festival kapsamında düzenlenen kısa film yarışmasında yönetmen Ali Bilgin, oyuncu ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil ile senarist Sema Ergenekon'dan oluşan jüri yılın en iyi 10 öğrenci filmini belirleyecek. Seçki içerisinden ana jürinin belirleyeceği bir filme "En İyi Kısa Film Ödülü" olarak 10.000 TL verilecek. Ayrıca 10 filmlik kısa film seçkisi festival kapsamında gösterilecek ve Yeditepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla bir kısa filme de "İzleyici Ödülü" olarak 5.000 TL verilecek.

"GENÇLERE IŞIK TUTUYORUZ"

Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü Başkanı Berkay Onurer Akkaya, "Görüntünün kamerada oluşabilmesi için en önemli koşul ışıktır. Işık olmadan görüntü olması mümkün değildir. Festivale ismini veren 'Luma' kelimesi Latince 'ışık' kelimesinin bir versiyonudur. 'Luma' parlaklık kelimesini ifade etmek için de kullanılır. ve biz de aslında bu festivalle genç yeteneklere ışık tutuyor, onların yeteneklerini kullanmalarını, parlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Festivalin ismini seçerken, Ay Yapım ortaklığıyla olmasından da esinlenmiştik. Çünkü ay, geceleri gökyüzünde parlar ve onu seyretmek çok keyiflidir" diye konuştu. Luma Kısa Film Festivalinin ilkini Ay Yapım adına tasarlayan yapımcı Yamaç Okur ise üniversite-sektör iş birliğine dikkat çekti ve "Fikrini Yeditepe Üniversitesi Sinema Kulübü ile birlikte oluşturduğumuz Luma Kısa Film Festivali'ni desteklemekten çok mutluyuz. Öğrencilere ve gençlere güveniyoruz, daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Luma, geleceğin senaristlerini ve yönetmenlerini öğrenciyken tanıyacağımız bir festival olacak. Yolu açık olsun" dedi.