Maarif Orkestrası Konseri Erzurum\'da

Onur Kadir Bayhan:

41 öğretmen sahne almış işte bu işte bu ya eğitim veriyolar bir taraftan müzik yapıyolar bir taraftan ama hangisi daha önemli hangisi daha değerli onu sorgulamak lazım yani konser güzel ama öğretmenler okullarda yeterince verim sağlayabiliyo mu onu merak ettim