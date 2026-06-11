Maarif Orkestrası Konseri Erzurum'da - Son Dakika
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Maarif Orkestrası Konseri Erzurum'da

Maarif Orkestrası Konseri Erzurum\'da
11.06.2026 21:12
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Erzurum'da öğretmenlerden oluşan Maarif Orkestrası, kültürel mirası yaşatmak için konser verdi.

Erzurum'da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğretmenlerden oluşturulan "Maarif Orkestrası ve Korosu" konser verdi.

Milli kültürü ve müzik mirasını yaşatarak gelecek kuşaklara aktarma amacıyla, müzik alanında yetenekli öğretmenlerden oluşturulan sanat topluluğu, eğitim öğretim yılı boyunca süren hazırlıkların ardından sanatseverlerle buluştu.

Palandöken ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde 41 öğretmen sahne aldı.

Öğretmenlerin seslendirdiği türküler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Maarif Orkestrası Konseri Erzurum'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Onur Kadir Bayhan Onur Kadir Bayhan:
    41 öğretmen sahne almış işte bu işte bu ya eğitim veriyolar bir taraftan müzik yapıyolar bir taraftan ama hangisi daha önemli hangisi daha değerli onu sorgulamak lazım yani konser güzel ama öğretmenler okullarda yeterince verim sağlayabiliyo mu onu merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Suna Öztürk Suna Öztürk:
    güzel bir etkinlik olmuş öğretmenlerin bu tür sanatsal çalışmalara katılması takdire şayandır türkülerin yaşatılması da önemli bir konu 0 0 Yanıtla
  • Reşat Erdik Reşat Erdik:
    avrupada böyle şeyler yapıyolar zaten ama burada hala bu tür etkinliklere ihtiyaç duyuyo olmamız biraz üzücü doğru söylemek gerekirse yine de güzel bir girişim olmuş öğretmenlerin böyle faaliyetlerde yer alması kültür açısından iyi 0 0 Yanıtla
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