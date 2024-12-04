Mahalle Anıları Dernekte Yaşatılıyor

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Ordulu muhtar, mahallesinde vefat edenlerin unutulmaması için fotoğrafları ile kazan, ibrik ve çapa gibi geçmişte kullandıkları eşya ve araç gereçleri dernek binasında bir araya getirdi.

Perşembe ilçesine bağlı Beyli Mahallesi'nin muhtarı Serkan Ümit Aybastı, 2019'da göreve seçildikten sonra vefat edenleri hatırlamak, onların da yer aldığı anıları tazelemek amacıyla çalışma başlattı.

Aybastı, hayatını kaybeden mahalle sakinlerinin yakınlarından temin ettiği fotoğrafların yanı sıra kazan, ibrik ve çapa gibi çeşitli eşyaları Beyli Mahallesi Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğinde oluşturduğu bölüme astı.

Dernek lokalinde, ölen akraba ve komşularının fotoğraf ve eşyalarını görenler, anılarını tazeliyor.

Bazı kişiler yakınlarına ait fotoğrafları çoğaltıp evlerine götürüyor

Muhtar Serkan Ümit Aybastı, AA muhabirine, 830 nüfuslu mahallenin geçmişinin çok eskiye dayandığını söyledi.

Göreve geldikten sonra mahallede vefat edenlerin anılarını yaşatmak için çalışma başlattığını anlatan Aybastı, vefat eden 700 kişinin fotoğrafını ailelerinden alarak derneğe getirdiğini ifade etti.

Aybastı, vefat edenlerin fotoğraflarını lakaplarıyla birlikte dernek lokalinin duvarlarına astığını, böylece derneğe gelenlerin fotoğraflara bakarak akrabalarıyla ya da komşularıyla anılarını hatırladığını belirtti.

Çalışmasının mahalle sakinlerince beğenildiğini dile getiren Aybastı, "Zaman zaman derneğe gelenler, özellikle de il dışından ziyaret edenler geçmişi yad ediyor. Biz de onlara böyle bir imkan sunduğumuz için mutluyuz." dedi.

Bazı kişilerin vefat eden büyüklerini ilk defa burada tanıdığına işaret eden Aybastı, bazılarının da yakınlarına ait fotoğrafları çoğaltıp evlerine götürdüğünü kaydetti.

Aybastı, mahallede daha önce muhtarlık yapanların fotoğraflarını asmak için ayrı bir köşe oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

"Yeni neslin, eski nesli tanıması çok güzel bir şey"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise muhtarlığın çalışması ile köyün adeta geçmiş tarihinin yaşatıldığını söyledi.

Albayrak, yapılan çalışmanın, mahalledeki birliktelik ve beraberliğin en üst seviyede olduğunu göstergesi anlattı.

Vefat edenlerin fotoğraflarını gören bazı kişilerin gözlerinin dolduğuna şahitlik ettiğine dikkati çeken Albayrak, bu güzel çalışmayı yapanları kutladı.

Beyli Ortaokulu Müdür Yardımcısı Zeynep Kontaş, "Dernek lokaline girince hem köyün geçmişini hem de geleceği aynı anda görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra nesillerle bağlantı kuruluyor. Yeni neslin, eski nesli tanıması çok güzel bir şey." diye konuştu.

Mahalle sakini Halil Güler de derneğin bir bölümünde vefat edenlerin fotoğraflarının, diğer bölümünde ise kullandıkları araç gereçlerin sergilendiği çalışmayı çok beğendiğini ifade etti.