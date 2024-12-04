Mahalle Anıları Dernekte Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Mahalle Anıları Dernekte Yaşatılıyor

Mahalle Anıları Dernekte Yaşatılıyor

Ordulu muhtar, vefat edenleri anmak için fotoğraf ve eşyaları dernek binasında sergiliyor.

04.12.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordulu muhtar, mahallesinde vefat edenlerin unutulmaması için fotoğrafları ile kazan, ibrik ve çapa gibi geçmişte kullandıkları eşya ve araç gereçleri dernek binasında bir araya getirdi.

Perşembe ilçesine bağlı Beyli Mahallesi'nin muhtarı Serkan Ümit Aybastı, 2019'da göreve seçildikten sonra vefat edenleri hatırlamak, onların da yer aldığı anıları tazelemek amacıyla çalışma başlattı.

Aybastı, hayatını kaybeden mahalle sakinlerinin yakınlarından temin ettiği fotoğrafların yanı sıra kazan, ibrik ve çapa gibi çeşitli eşyaları Beyli Mahallesi Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneğinde oluşturduğu bölüme astı.

Dernek lokalinde, ölen akraba ve komşularının fotoğraf ve eşyalarını görenler, anılarını tazeliyor.

Bazı kişiler yakınlarına ait fotoğrafları çoğaltıp evlerine götürüyor

Muhtar Serkan Ümit Aybastı, AA muhabirine, 830 nüfuslu mahallenin geçmişinin çok eskiye dayandığını söyledi.

Göreve geldikten sonra mahallede vefat edenlerin anılarını yaşatmak için çalışma başlattığını anlatan Aybastı, vefat eden 700 kişinin fotoğrafını ailelerinden alarak derneğe getirdiğini ifade etti.

Aybastı, vefat edenlerin fotoğraflarını lakaplarıyla birlikte dernek lokalinin duvarlarına astığını, böylece derneğe gelenlerin fotoğraflara bakarak akrabalarıyla ya da komşularıyla anılarını hatırladığını belirtti.

Çalışmasının mahalle sakinlerince beğenildiğini dile getiren Aybastı, "Zaman zaman derneğe gelenler, özellikle de il dışından ziyaret edenler geçmişi yad ediyor. Biz de onlara böyle bir imkan sunduğumuz için mutluyuz." dedi.

Bazı kişilerin vefat eden büyüklerini ilk defa burada tanıdığına işaret eden Aybastı, bazılarının da yakınlarına ait fotoğrafları çoğaltıp evlerine götürdüğünü kaydetti.

Aybastı, mahallede daha önce muhtarlık yapanların fotoğraflarını asmak için ayrı bir köşe oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

"Yeni neslin, eski nesli tanıması çok güzel bir şey"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ise muhtarlığın çalışması ile köyün adeta geçmiş tarihinin yaşatıldığını söyledi.

Albayrak, yapılan çalışmanın, mahalledeki birliktelik ve beraberliğin en üst seviyede olduğunu göstergesi anlattı.

Vefat edenlerin fotoğraflarını gören bazı kişilerin gözlerinin dolduğuna şahitlik ettiğine dikkati çeken Albayrak, bu güzel çalışmayı yapanları kutladı.

Beyli Ortaokulu Müdür Yardımcısı Zeynep Kontaş, "Dernek lokaline girince hem köyün geçmişini hem de geleceği aynı anda görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra nesillerle bağlantı kuruluyor. Yeni neslin, eski nesli tanıması çok güzel bir şey." diye konuştu.

Mahalle sakini Halil Güler de derneğin bir bölümünde vefat edenlerin fotoğraflarının, diğer bölümünde ise kullandıkları araç gereçlerin sergilendiği çalışmayı çok beğendiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Aybastı, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mahalle Anıları Dernekte Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:04 Rusya’dan Suriye’deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
10:09 Halep’te anlaşmazlık çıktı Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler Halep'te anlaşmazlık çıktı! Sorun çözülmezse aldıkları gibi verecekler
09:59 Sıkıyönetim ilanı Güney Kore’yi karıştırdı Başkan Yoon’un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri Sıkıyönetim ilanı Güney Kore'yi karıştırdı! Başkan Yoon'un yardımcıları istifa etti, sokaklar yangın yeri
19:20 Güney Kore’de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti Güney Kore'de parlamento sıkıyönetim kararını iptal etti
19:11 Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu Karşıdan karşıya geçmek için sahibini bekleyen inek, viral oldu
19:11 Valerien Ismael’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Valerien Ismael'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
18:50 İsrail’in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı İsrail'in hedefinde Türk Hastanesi var: Baskın düzenlendi, doktorlar tutuklandı
18:41 Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı Jose Mourinho, eski öğrencisine telefon açtı
18:30 Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi Güney Kore Devlet Başkanı onları işaret etmişti: Muhalif lider, polislerin kapattığı meclise duvarlardan atlayarak girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 14:31:18. #1.12#
SON DAKİKA: Mahalle Anıları Dernekte Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.